نخستین همایش شورای روابط عمومیهای منطقه چهار کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث مرادی اظهار داشت: بررسی آخرین راهکارهای ارتقای شاخصهای ارتباطی روابط عمومیها، توسعه فرآیند اطلاع رسانی عمومی و افزایش خدمات دولت الکترونیک در روابط عمومی از جمله اهداف برگزاری همایش یاد شده محسوب می شود.

وی استفاده از تجربه های موفق شرکت کنندگان برای افزایش بهره وری کار و ارتقای وضعیت موجود را از دیگر اهداف برگزاری نخستین همایش شورای روابط عمومی های منطقه چهار کشور در شهرکرد برشمرد.

وی حضور اعضای روابط عمومی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری، مدیرکل و کارشناسان روابط عمومی وزارت کشور، مسئولان و کارشناسان روابط عمومی استانداری های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری در این همایش را مثبت دانست و افزود: نتایج و خروجی همایش یاد شده در زمینه ارتقای شاخصها و کیفیت خدمات مؤثر و مفید بوده است.