فراگیری فنون مذاکره در همه تعاملات انسانی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور سید محسن فاطمی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: موضوع مذاکره یکی از مهم ترین موضوعات حوزه مدیریت و نفوذ در تعاملات انسانی بوده و فراگیری این فنون در همه ارتباطات انسانی ضروری است.



استاد دانشگاه هاروارد آمریکا مذاکره را به معنای عام و خاص تقسیم بندی کرد و گفت: مذاکره در هر سطح و ارتباطی مذاکره عام قلمداد می شود و هر جا که حداقل دو نفر حضور داشته و حداقل یکی از آن ها هدفی از مذاکره را دنبال کند مذاکره در معنای عام شکل می گیرد.

استاد مطرح روانشناسی کشورمان به تاریخچه مذاکره در زندگی انسان ها اشاره کرد و یادآورشد: مذاکره در تاریخ به عنوان ابزاری برای حل تعارض ها و مسائل مورد استفاده قرار می گرفت و جایگزینی برای جنگیدن و رفع تضادها بوده و منجر به وضع قوانینی در مذاکره شده است.



وی سپس با اشاره به دشواری مذاکره و وجود هراس در افراد مذاکره کننده تصریح کرد: پیچیدگی، مکان و زمان و هدف مذاکره مهم است که باید طرفین این شرایط را بدانند و نسبت به آن با آگاهی و شناخت رفتار کرده تا یک مذاکره موفق شکل بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: چون در مذاکره با انسانی سر و کار داریم که موجودی پیچیده است، لذا مذاکره دارای پیچیدگی های احساسی، شناختی، فرهنگی است و عدم آگاهی از این پیچیدگی ها تاثیر بسزایی در عدم فهم مذاکرات دارد.

فوق دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه هاروارد آمریکا و استاد روانشناسی ایران که در خصوص روانشناسی مذاکره و هنر گفتگو صحبت می کرد اظهارداشت: با طرح سوالات درست می توان در مذاکره علایق مشترک ایجاد کرد و مذاکره ای بالقوه داشت که آگاهانه یا ناآگاهانه اشتراکات دو طرف شناسایی و استفاده شود.

وی گفت: در کنار طرح سوال درست و خوب گوش کردن سه بخش کلامی، آوایی و دیداری در مذاکره بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است.



فاطمی ادامه داد: به کار بردن واژه "واو طلایی" ، نداشتن تکبر و تهاجمی نبودن و حاذقانه سخن گفتن، اشراف کلامی و عاطفی در مذاکره بسیار با اهمیت است به عنوان مثال اگر پیشنهاد طرف مذاکره کننده جالب نبود با گفتن "و" به جای "ولی" ضمن احترام به طرف مقابل پیشنهاد خود را ابراز می کنیم و نکته مهم دیگر این است که به هیچ عنوان نباید در مذاکره جملاتی همچون "شما نباید این کار را انجام دهید "به کار برده شود چرا که احساس تکبر و تهاجم از شما در ذهن طرف دیگر نقش می بندد.



وی یادآورشد: بسیاری از اختلافات خانوادگی به دلیل ناآگاهی دو طرف در استفاده از کلمات درست برای صحبت کردن رخ می دهد.

فاطمی به عناصر مشترک در مذاکره هم اشاره کرد و گفت: وجود اهداف مشترک، انعطاف پذیری از عناصر مشترک در یک مذاکره است و یک مدیر پویا با ریسک پذیری، توانایی تصمیم گیری، اعتماد به نفس، هوش هیجانی و خلاقیت می تواند همیشه در مذاکرات موفق و سربلند باشد.



استاد روانشناسی اضافه کرد: در یک مذاکره باید طرف مقابل را به خوبی متقاعد کرد و به همین منظور نیاز به فراگیری مهارت های نفوذ است و روی احساس طرف مذاکره سرمایه گذاری کردن و استفاده از استدلال های عقلی همچون رجوع به آمار، مدل، مستندات، رخدادها و استفاده از استعارات ، تمثیل و تشبیه می توان راه های نفوذ درطرف مقابل را افزایش داد.

فاطمی یادآورشد: با استفاده از طنز متناسب با فرهنگ طرف مذاکره، استفاده از تصاویر، داستان و مدل احتمال تفسیر و توضیح در ذهن، می توان تاثیرگذاری بیشتری در مذاکره داشت.

وی داشتن اعتماد به نفس در مذاکره را ضروری دانست و گفت: اگر در مذاکره اعتماد به نفس پایین باشد مطمئناً امتیاز خواهیم داد و آمادگی قبلی شناختی و احساسی، در نظر گرفتن بهترین گزینه ها، اندیشیدن در مورد گزینه های مختلف و با طرف اصلی مذاکره کردن از نکاتی است که باید در مذاکره در نظر گرفته شود وگرنه مذاکره بی نتیجه ای انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: تکیه بر خداوند، بالاترین منبع برای ایجاد اعتماد به نفس است و با توکل انسان در برابر سختی ها و چالش ها شکست نخواهد خورد و توسل به ائمه اطهار (ع) آثار معنوی زیادی برای مسلمانان دارد و از این نظر ما ایرانیان به دلیل وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) در کشورمان از سرمایه عظیم معنوی برخورداریم.