دختران دانش آموز یزد از 25 دی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صدری ظهر سه شنبه در هفتمین نشست مشترک ستاد هماهنگی و کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان یزد از آغاز اعزام دختران سال دوم متوسطه به اردوهای راهیان نور از 25 دی ماه خبر داد.

وی بیان داشت: در این دوره از اردوها که در 14 دوره چهار روزه انجام می شود، شرکت کنندگان از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، دهلاویه، طلائیه، خرمشهر و اروند رود بازدید می کنند.

صدری بهره مندی دانش آموزان از برنامه های فرهنگی، زیارت یادمان شهدا، بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس، برپایی شب خاطره و نشست های پرسش و پاسخ و بسته های فرهنگی را از دیگر برنامه های اردوهای راهیان نور آمادگی دفاعی برشمرد.

وی از همراهی راویان و 100 نفر از خواهران طلبه در این دوره از اردوها خبر داد و گفت: کلیه برنامه های این اردو در آیتم های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

صدری در مورد اعزام پسران نیز اظهار داشت: پسران پیش از این به این اردوها اعزام شده اند و درس آمادگی دفاعی خود را به صورت عملی در این مناطق فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: پسران از مهرماه در 31 دوره چهار روزه در این مناطق حضور یافتند.

صدری یادآور شد: امسال در مجموع 12 هزار سهمیه از کاروان های راهیان نور به دانش آموزان اختصاص دارد که تاکنون نیمی از این اعزام ها انجام شده است.