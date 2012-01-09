31 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی سرپل ذهاب وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا مراد پیرو پیش ازظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی سرپل ذهاب گفت: در حال حاضر سه هزار و 478 نفر عضو فعال کتابخانه های سرپل ذهاب هستند.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به برخی از مشکلات کتابخانه های این شهرستان افزود: کمبود آمار کتابها و تنوع در نوع آنها، مهمترین مشکل کتابخانه های عمومی این شهرستان است که باید توسط مسئولان فرهنگی در اسرع وقت حل شود.

پیرو تاکید کرد: در کتابخانه های شهرستان سرپل ذهاب، 31 هزار جلد کتاب برای علاقمندان به مطالعه وجود دارد که دو هزار و 500 جلد از این کتابها مختص کودکان است.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی دولت برای توسعه کتابخانه های عمومی در این شهرستان، گفت: 565 میلیون و 316 هزار ریال به انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سرپل ذهاب اختصاص یافته است.

پیرو در پایان سخنان خود افزود: پرداخت عوارض نیم درصد توسط شهرداریها می تواند مسئولان کتابخانه ها را در ترویج فرهنگ مطالعه و نگهداری از این سرمایه های علمی و فرهنگی تشویق کند.

در ادامه این جلسه رئیس کتابخانه های عمومی این شهرستان گفت: مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در کشور از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری در امور فرهنگی کشور است.

وی تاکید کرد: باید مسئولان امور فرهنگی کشور با برنامه ریزیهای دقیق و منسجم خود، سطح مطالعه در شهرستان سرپل ذهاب را ارتقا دهند.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان سرپل ذهاب گفت: سرانه فضای مطالعه در کتابخانه های شهرستان سرپل ذهاب به ازای هر 100 نفر هم اکنون 2.3متر است که نسبت به سرانه مطلوب که 6.3متر بوده، کمتر است و در این خصوص باید فضاهای جدیدی برای این منظور ایجاد کنیم.