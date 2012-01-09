رای پرونده شرکت مفید تا پایان دی ماه صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی زبیدی نیا اظهار کرد: رسیدگی به پرونده شرکت مفید که از 20 آذرماه امسال در شعبه 108 جزائی شهرستان اهواز و به ریاست یکی از قضات شایسته استان آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

زبیدی نیا اظهار کرد: در این پرونده مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی مفید به هویت "ج.س" متهم به اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و صدور چکهای بلامحل است.



وی افزود: این پرونده بیش از یک هزار و 500 شاکی دارد و رسیدگی به آن با استماع شکایت شکات و رسیدگی دلایل و اداعاهای طرفین و مواجهه حضوری شکات و متهم به صورت ویژه در حال انجام است که امیدوارم در ماه جاری به این اتهامات رسیدگی و رای مقتضی در خصوص آن صادر می شود.



زبیدی نیا گفت: شرکت مذکور در قالب جذب سرمایه و به قصد ایجاد گروه های کوک خانگی مانند تولید اسکاچ در سال 1387 شروع به فعالیت کرد که در نتیجه حسب ادعای شکات تاکنون حدود 100 میلیارد ریال سوابق مختلف از سوی شرکت موصوف اخذ شده است.