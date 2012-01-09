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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

پس از 48 روز:

شاخص بورس تهران به مدار 25 هزار واحد بازگشت

شاخص بورس تهران به مدار 25 هزار واحد بازگشت

بورس تهران امروز شاهد معامله 183 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 577 میلیارد ریال بود که این امر موجب شد ارزش بورس تهران به یک میلیون 230 هزار و 589 میلیارد ریال برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 22 هزار و 422 بار معامله 183 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 577 میلیارد و 304 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزاران بازار سرمایه در نوزدهین روز دی ماه 90 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 230 هزار و 589 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات شاخص کل با 227 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 25 هزار و 82 واحد را نشان می‌دهد. شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 16.5 واحدی به عدد 1540 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 32 هزار و 352 واحد رسید که نسبت به دیروز260 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 21 هزار و 197 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به روز یک‌شنبه 196 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 252 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 31 هزار و 294 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 224 واحدی نسبت به روز گذشته در عدد 19 هزار و 566 واحد متوقف شد.

کد مطلب 1505349

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