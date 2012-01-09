احداث بزرگترین مرکز بازپروری معتادان در ملارد/ اهتمام مسئولان در اختصاص اعتبارات افزایش یابد

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور جمع آوری معتادان پرخطر از سطح شهرستان، افزایش امنیت در جامعه و ساماندهی این افراد، مقرر شد که اولین مرکز بازپروری معتادان و نگهداری آسیب دیدگان موادمخدر در شهرستان ملارد احداث شود که در نوع خود بی نظیر و در سطح کشور نمونه است.

وی افزود: این مرکز با محوریت غرب استان تهران در بخش صفادشت شهرستان ملارد هم اکنون در حال احداث است که باید اعتبارات مورد نیاز آن از سوی استان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اختصاص یابد.

پیشرفت 80 درصدی احداث فاز اول مرکز بازپروری و نگهداری معتادان در ملارد

این مسئول عنوان کرد: این پروژه دارای فازهای مختلفی است که هم اکنون فاز اول آن در دست احداث و دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز تا پایان سال جاری افتتاح و بهره برداری می شود.

بورد ادامه داد: پس از اجرای طرح ساماندهی معتادان، این افراد با انتقال به این مرکز درمان می شوند و با بهبودی، مشاغل مختلفی برای آنها ایجاد می شود.

احداث بیمارستان اخوان در ملارد

فرماندار شهرستان ملارد از احداث بیمارستان اخوان در این زمینه خبر داد و یادآور شد: احداث این بیمارستان نیز در فازهای بعدی مرکز بازپروری جزء دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر فاز اول این مرکز با مساحت هزار مترمربع در دست احداث است که دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است همچنین فاز دوم این مرکز نیز در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

اعتبارات مورد نیاز برای احداث مرکز بازپروری اختصاص نیافته است

این مسئول اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده، برای احداث این مرکز مقرر شد که یک میلیارد تومان اعتبار اختصاص یابد اما تاکنون این اعتبار محقق نشده است و از اعتبارات شهرستانی 60 میلیون تومان هزینه شده است.

بورد اذعان داشت: باید هرچه سریعتر اعتبارات مورد نیاز این پروژه به خصوص یک میلیارد تومان مذکور اختصاص یابد.