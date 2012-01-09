به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری گروه فرهنگی رواق، یک مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «نقشه نقش بر آب» که با موضوع بیانات مقام معظم رهبری درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 منتشر شده است، برگزار می‌کند.

هدف از این مسابقه ترویج گفتمان رهبر معظم انقلاب و ایجاد بصیرت در نخبگان و جوانان و نیز ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان شده است و صورت اینترنتی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند تا تاریخ 15اسفند‌ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.NAGHSHBARAB.IR نسبت به دریافت کتاب و نیز پرسشنامه اقدام کنند.

کتاب «نقشه نقش بر آب» که به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات رهبر انقلاب اسلامی درباره حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری می‌پردازد، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در سال جاری منتشر شده است.