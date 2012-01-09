نامه طارق الهاشمی به مقامات سعودی/ اسرار روابط را لو نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل گزارش داد: "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق نامه ای به ملک عبدالله فرستاده که مفاد آن ابراز اطمینان به حفظ اسرار رابطه اش با سعودی هاست.

الهاشمی اعلام کرده که به این زودی ها در برابر دادگاه قرار نخواهد گرفت و اگر زمانی مجبور به این کار شد هرگز اسرار رابطه اش با مقامات عربستانی را فاش نخواهد کرد.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه آورده است: الهاشمی در نامه ای که تحویل "مقرن بن عبدالعزیز آل سعود" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان شده ضمن پایبندی به حفظ اسرار ابراز امیدواری کرده است که عربستانی ها به وی کمک کنند و مانع از محاکمه اش شوند.

پایگاه مذکور بیان کرد: این خبر از منبعی در امان پایتخت اردن که نامه الهاشمی را به عربستان منتقل کرده به بیرون درز پیدا کرده است.

این پایگاه همچنین به نقل از "شیخ خلف العلیان" رئیس شورای ملی گفتگوهای عراق آورده است: الهاشمی به مقامات عربستان برای تجزیه عراق به اقلیمهای کردی، سنی و شیعی تعهد داده است.

پایگاه مذکور می افزاید: عربستان و قطر به دنبال تشکیل مناطق سنی نشین و دامن زدن به مشکلات طایفه ای با هدف تضعیف شیعیان و درگیر کردن منطقه در فتنه طایفه ای هستند.

این پایگاه می نویسد: قطر با قبول افتتاح دفتر طالبان در خاک خود به دنبال دامن زدن به مشکلات طایفه ای است تا تروریستهای تحت حاکمیت خود را در عراق و سوریه به کار بگیرد.