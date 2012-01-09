دو زمین لرزه کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دو زمین لرزه 3.3 ریشتری سیرچ در نزدیکی شهر کرمان و 2.9 ریشتری پاریز در غرب استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه 3.3 ریشتری سیرچ ساعت 12 و 29 دقیقه و در مشخصات جغرافیایی 57.64 درجه طول جغرافیایی و 30.19 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

کانون این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین ثبت شده است.

زمین لرزه 2.9 ریشتری پاریز نیز ساعت 11 و 57 دقیقه غرب استان کرمان را لرزاند.

به گفته مسئولان محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته است.

دو روز پیش نیز زمین لرزه ای 3.6 ریشتری منطقه زلزله خیز محمدآباد ریگان را تکان داد که این زمین لرزه نیز خسارتی در برنداشت.

کرمان از لرزه خیز ترین استانهای کشور محسوب می شود که یک سوم تلفات زمان لرزه های یکصد سال اخیر کشور را به خود اختصاص داده است.