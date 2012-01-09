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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

معتمدی فر:

اتباع بیگانه فرهنگ و مذهب مردم میناب را نشانه گرفته اند

اتباع بیگانه فرهنگ و مذهب مردم میناب را نشانه گرفته اند

میناب - خبرگزاری مهر: امام جمعه میناب گفت: اتباع بیگانه فرهنگ و مذهب مردم میناب را نشانه گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میرزا محمد حسین معتمدی فر ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میناب گفت: اتباع بیگانه در شهرستان میناب در حال انجام فعالیتهای ضد فرهنگی و ضد مذهبی هستند.

امام جمعه شهرستان میناب با بیان اینکه قانون خروج اتباع بیگانه از استانهای مرزی بیش از پنج ماه پیش تصویب شده، اظهار داشت: برخی از این افراد با عنوان انجام فعالیت اقتصادی اقدام به تبلیغ مذاهب و فرقه های ضاله در منطقه هستند.

وی چشم پوشی از اعمال مجرمانه چنین افرادی را نقض قانون و ظلم به دین و فرهنگ عنوان کرد و افزود: مردم از مسئولان خواهان اجرای سریع قانون خروج اتباع بیگانه از میناب هستند.

وی با اشاره به از سرگیری فعالیت قاچاقچیان سوخت در میناب تاکید کرد: مقابله با این معضل نباید مقطعی و زودگذر باشد بلکه با انجام بررسیهای کارشناسانه زمینه ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار برای مقابله با پیدایش شغلهای کاذب فراهم آورد.

کد مطلب 1505380

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