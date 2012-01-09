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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

سرمربی منچسترسیتی "وین رونی" را متهم کرد

سرمربی منچسترسیتی "وین رونی" را متهم کرد

"روبرتو مانچینی" پس از شکست مقابل منچستریونایتد "وین رونی" را متهم کرد که داور را در صحنه اخراج "وینسنت کمپانی" تحت تاثیر اظهارات خود قر ار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان با نتیجه 3 بر 2 در دیداری خانگی مقابل منچستریونایتد تن به شکست داد. این در حالی است که من سیتی از دقیقه 12 با اخراج کمپانی، 10 نفره به کار خود ادامه می‌داد.

روبرتو مانچینی معتقد است که پس از تکل مدافع تیمش روی پای "لوییز نانی"، این نقش پررنگ رونی بود که داور مسابقه را متقاعد کرد تا کارت قرمز به کمپانی نشان دهد.

مانچینی گفت: آن حرکت کارت قرمز نداشت. رونی در این تصمیم تاثیرگذار بود. نمی‌خواهم بیش از این در خصوص داور صحبت کنم چون دوست دارم برای بازی بعدی روی نیمکت تیمم حضور داشته باشم!

رونی هم این اتهامات را بر روی "توییتر" رد کرده است: چقدر خنده‌دار است که مردم فکر کنند من کمپانی را اخراج کرده‌ام. من داور نیستم و کارت قرمز ندادم. اما آن حرکت تکل دو پا کارت قرمز داشت.

کد مطلب 1505385

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