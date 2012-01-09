راهی به غیر از پیروزی مقابل ملوان نداریم/ پرسپولیس در حد استقلال بازیکن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ژلکو میاچ، دستیار علی دایی در تیم راه آهن در نشست خبری پیش از دیدار با ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار برای ما اهمیت زیادی دارد. ملوان نیز مانند راه آهن جایگاه مطلوبی در جدول نداشته اما با پیروزی مقابل پرسپولیس نشان داد مقابل تیم‌های قوی بهتر ظاهر می‌شود.

وی ادامه داد: از هفته نهم به بعد سیر صعودی ما آغاز شد، در 14 هفته گذشته باخت نداشتیم و تساوی‌های ما با تیم‌های بزرگ بود. امیدوارم در بازی مقابل ملوان هم پیروزی خوبی داشته باشیم و سیر صعودی ما ادامه داشته باشد.

مربی تیم فوتبال راه آهن خاطر نشان کرد: تیم ما نیم فصل دوم را با یک برد خوب و شیرین مقابل ذوب آهن آغاز کرد. این برد یک شروع امیدوارکننده برای ما بود فردا هم در رقیب مستقیم‌مان در جدول مسابقه داریم و تلاش می‌کنیم با برتری در این دیدار روندمان را ادامه دهیم.

میاچ در مورد تاثیر غیبت دایی در دیدار راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی گفت: مسلما وجود دایی یک وزنه برای تیم ماست ولی فردا ما راهی جز پیروزی نداریم.

وی در مورد اینکه در غیاب دایی چه کسی ترکیب تیم را مشخص می‌کند، اظهار داشت: هیچگونه بحث مخفی بین دایی و من وجود ندارد و ایشان تا دیروز در تمرین راه آهن حضور داشتند. کاملا هم مشخص است در بازی فردا به چه شکلی بازی خواهیم کرد.

مربی تیم راه آهن که فصل گذشته این سمت را در تیم پرسپولیس داشت در مورد وضعیت نامطلوب سرخپوشان تهرانی، گفت: من هم مانده‌ام ولی چون در باشگاه و تیم نیستم در جریان نبوده که چرا تیم اینگونه نتیجه می‌گیرد و نمی‌توانم در مورد آن اظهارنظر کنم.

وی تصریح کرد: البته تیم پرسپولیس از نظر بازیکن در حد استقلال است، زیرا پنج، شش بازیکن که فصل گذشته بازیکن فیکس این تیم بودند در این فصل نیمکت نشین هستند و این نشان می‌دهد بازیکنان بهتری به این تیم آمده‌اند که نفرات فصل قبل را نیمکت نشین کرده‌اند.