اجرای پروژه ها در قم با کمبود منابع مالی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری، با اشاره به اینکه اداره شهر نیازمند مدیریت واحد شهری است، تصریح کرد: مدیریت واحد شهری در تخصیص اعتبارات و تامین نیاز‌ها، نیازمند همت عمومی و مشارکت دولت و مردم است.

وی تاکید کرد: شهرداری از بودجه‌های عمومی محروم است و برای اجرای طرح‌های عمرانی باید در راستای تملک اراضی به قیمت کار‌شناسی رضایت مالکین را کسب کند.



شهردار قم، ابراز داشت: تملک مسیرهای عمومی همانند ریل راه آهن و دکل‌های برق نیازی به رضایت مالکین ندارد و این طبق قانون مشخص شده است.



برای تامین قیر دچار مشکل هستیم



دلبری، افزود: در حالیکه ۳۰ الی ۴۰ درصد از پروژه‌های عمرانی شهر را آسفالت کشی خیابان‌ها دربرگرفته برای تامین قیر، نیازمند منبع مالی مهمی است و ما دچار مشکل هستیم.



وی با تاکید بر اینکه اداره شهر از درآمد عوارض امری سخت و نشدنی است، اظهار داشت: شهرداری‌ها باید با عوارض هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین کنند، در صورتیکه درآمد‌ها پاسخگوی نیاز‌ها نیست.



دلبری، کیفیت خدمات برای مردم را نیازمند دارا بودن اصول مهندسی دانست و عنوان کرد: کیفیت خدمات به مردم



مهم‌ترین بخش از وظایف شهرداری در اجرای پروژه هاست، ما معقتدیم باید پروژه‌های کمتر با کیفیت بالاتری در سطح شهر اجرا شود و از افزایش پروژه‌های فاقد خدمات مهندسی جلوگیری کنیم.



شهردار قم، گفت: باید عمر خدمات مهندسی و عمرانی شهر به نفع مردم و جامعه طولانی شود و استفاده از ابزار قدیمی منسوخ شده را در ارائه خدمات کنار گذاشت.



دلبری، تصریح کرد: دنیا امروز در جایگزینی بلوک سیمانی در داخل منابر و مشارع به خوبی عمل کرده چرا که جدول‌های سیمانی هزینه بر است و عمر کوتاهی دارد و هزینه‌های نگهداری آن نیز به صرفه نمی‌باشد.



وی با بیان اینکه ما به دنبال اجرای طرح‌های مهندسی مورد نیاز شهر قم هستیم، عنوان کرد: یکی از اصول مد نظر ما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اجرای معماری اسلامی در سطح شهر قم است که نیازمند طراحی و هدفمندی درست در مهندسی شهرسازی است.



شهردار قم، بیان کرد: در اجرای پروژه‌ها وجود ناظر مقیم در افزایش کیفیت و پاسخگویی پیمانکاران امری ضروری است.



دلبری، استفاده از تجربیات دیگر شهر‌ها در توسعه همه جانبه قم را ضروری دانست و گفت: مجموعه مهندسی شهرسازی در دنیا برای قم الگو خواهد بود، چرا که قم یک کلانشهر است و پروژه‌های زیادی در آن در حال اجراست.



وی تاکید کرد: مهم‌ترین مساله در مسیر توسعه همه جانبه قم، نگاه فرهنگی به شهرسازی است.



شهردار قم، اجرای پروژه منوریل را یکی از پایه‌های توسعه شهر دانست و ابراز داشت: اجرای منوریل قم ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و ما به دنبال تعریف و تامین منابع مالی جدید در توسعه شهری هستیم که امیدواریم با ورود سرمایه گذاران و ایجاد امنیت اقتصادی بتوانیم در این مسیر موفق شویم.