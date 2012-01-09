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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

دلبری:

اجرای پروژه ها در قم با کمبود منابع مالی مواجه است

اجرای پروژه ها در قم با کمبود منابع مالی مواجه است

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم با بیان اینکه کمبود منابع مالی خلا بزرگ اجرایی شدن پروژه هاست، گفت: مهم‌ترین مسئله در مسیر توسعه همه جانبه قم، نگاه فرهنگی به شهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری، با اشاره به اینکه اداره شهر نیازمند مدیریت واحد شهری است، تصریح کرد: مدیریت واحد شهری در تخصیص اعتبارات و تامین نیاز‌ها، نیازمند همت عمومی و مشارکت دولت و مردم است.

وی تاکید کرد: شهرداری از بودجه‌های عمومی محروم است و برای اجرای طرح‌های عمرانی باید در راستای تملک اراضی به قیمت کار‌شناسی رضایت مالکین را کسب کند.

 شهردار قم، ابراز داشت: تملک مسیرهای عمومی همانند ریل راه آهن و دکل‌های برق نیازی به رضایت مالکین ندارد و این طبق قانون مشخص شده است.

برای تامین قیر دچار مشکل هستیم

دلبری، افزود: در حالیکه ۳۰ الی ۴۰ درصد از پروژه‌های عمرانی شهر را آسفالت کشی خیابان‌ها دربرگرفته برای تامین قیر، نیازمند منبع مالی مهمی است و ما دچار مشکل هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اداره شهر از درآمد عوارض امری سخت و نشدنی است، اظهار داشت: شهرداری‌ها باید با عوارض هزینه‌های جاری و عمرانی را تامین کنند، در صورتیکه درآمد‌ها پاسخگوی نیاز‌ها نیست.
 
دلبری، کیفیت خدمات برای مردم را نیازمند دارا بودن اصول مهندسی دانست و عنوان کرد: کیفیت خدمات به مردم

مهم‌ترین بخش از وظایف شهرداری در اجرای پروژه هاست، ما معقتدیم باید پروژه‌های کمتر با کیفیت بالاتری در سطح شهر اجرا شود و از افزایش پروژه‌های فاقد خدمات مهندسی جلوگیری کنیم.

شهردار قم، گفت: باید عمر خدمات مهندسی و عمرانی شهر به نفع مردم و جامعه طولانی شود و استفاده از ابزار قدیمی منسوخ شده را در ارائه خدمات کنار گذاشت.

دلبری، تصریح کرد: دنیا امروز در جایگزینی بلوک سیمانی در داخل منابر و مشارع به خوبی عمل کرده چرا که جدول‌های سیمانی هزینه بر است و عمر کوتاهی دارد و هزینه‌های نگهداری آن نیز به صرفه نمی‌باشد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال اجرای طرح‌های مهندسی مورد نیاز شهر قم هستیم، عنوان کرد: یکی از اصول مد نظر ما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اجرای معماری اسلامی در سطح شهر قم است که نیازمند طراحی و هدفمندی درست در مهندسی شهرسازی است.

شهردار قم، بیان کرد: در اجرای پروژه‌ها وجود ناظر مقیم در افزایش کیفیت و پاسخگویی پیمانکاران امری ضروری است.

دلبری، استفاده از تجربیات دیگر شهر‌ها در توسعه همه جانبه قم را ضروری دانست و گفت: مجموعه مهندسی شهرسازی در دنیا برای قم الگو خواهد بود، چرا که قم یک کلانشهر است و پروژه‌های زیادی در آن در حال اجراست.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین مساله در مسیر توسعه همه جانبه قم، نگاه فرهنگی به شهرسازی است.

شهردار قم، اجرای پروژه منوریل را یکی از پایه‌های توسعه شهر دانست و ابراز داشت: اجرای منوریل قم ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و ما به دنبال تعریف و تامین منابع مالی جدید در توسعه شهری هستیم که امیدواریم با ورود سرمایه گذاران و ایجاد امنیت اقتصادی بتوانیم در این مسیر موفق شویم.
کد مطلب 1505399

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