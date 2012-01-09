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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

در دانشگاه علوم پزشکی تهران/

طرح تبادل دانشجو به صورت بین المللی اجرا می شود

طرح تبادل دانشجو به صورت بین المللی اجرا می شود

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های دانشجویان پزشکی IFMSA با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران طرح تبادل دانشجو را در طرحهای آموزشی و پژوهشی بین المللی اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های تبادل دانشجو IFMSA-Iran با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد جهت انتخاب دانشجویان پزشکی علاقمند به شرکت در طرح‌های آموزشی و پژوهشی بین المللی از علاقمندان ثبت نام به عمل آورد.

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های دانشجویان پزشکی IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association)، یک سازمان دانشجویی، مستقل و غیرسیاسی است که در سال 1951 بنیان نهاده شده و هم اکنون 106 عضو از 100 کشور جهان دارد.

این فدراسیون از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و از همکاران فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است. فدراسیون IFMSA با هدف ارائه معرفی جامع مسائل سلامت جهانی به دانشجویان پزشکی، اقدام به تبادل دانشجویان می‌کند و با بیش از 11 هزار تبادل دانشجو در سال، بزرگترین برنامه تبادل دانشجویان است.

انجمن دانشجویان پزشکی ایران (IFMSA-Iran) در سال 2009 به عضویت IFMSA در آمده و هم‌اکنون با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 88 اقدام به فعال کردن کمیته‌های تبادل دانشجوی خود و اعزام دانشجویان ایرانی به سایر کشورها و پذیرش دانشجویان خارجی کرده است.

طرح تبادل دانشجو IFMSA در دو حیطه حرفه‌ای و پژوهشی، معمولاً به مدت یک ماه و در بیمارستان‌های آموزشی و مراکز تحقیقاتی کشورهای طرف قرارداد اجرا می‌شود. انتخاب دانشجویان اعزامی سالیانه بر اساس معیارهای مصوب کمیته‌های تخصصی تبادل دانشجو IFMSA-Iran و مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر مبنای فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و بهره‌مندی آنها از زبان انگلیسی صورت می گیرد.

اسامی کشورهای طرف قرارداد، معیارهای انتخاب دانشحویان خروجی و ثبت‌نام در سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان قرار دارد و دانشجویان علاقمند می توانند تا پایان روز جمعه 30 دی ماه ثبت نام کنند.

مهلت ثبت‌نام برای تبادل‌های فصل 2013 - 2012 تا پایان روز جمعه 30 دی ماه و مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه اول بهمن است.

کد مطلب 1505403

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