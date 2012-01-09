طرح تبادل دانشجو به صورت بین المللی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته های تبادل دانشجو IFMSA-Iran با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد جهت انتخاب دانشجویان پزشکی علاقمند به شرکت در طرحهای آموزشی و پژوهشی بین المللی از علاقمندان ثبت نام به عمل آورد.
فدراسیون بینالمللی انجمنهای دانشجویان پزشکی IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association)، یک سازمان دانشجویی، مستقل و غیرسیاسی است که در سال 1951 بنیان نهاده شده و هم اکنون 106 عضو از 100 کشور جهان دارد.
این فدراسیون از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته میشود و از همکاران فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است. فدراسیون IFMSA با هدف ارائه معرفی جامع مسائل سلامت جهانی به دانشجویان پزشکی، اقدام به تبادل دانشجویان میکند و با بیش از 11 هزار تبادل دانشجو در سال، بزرگترین برنامه تبادل دانشجویان است.
انجمن دانشجویان پزشکی ایران (IFMSA-Iran) در سال 2009 به عضویت IFMSA در آمده و هماکنون با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 88 اقدام به فعال کردن کمیتههای تبادل دانشجوی خود و اعزام دانشجویان ایرانی به سایر کشورها و پذیرش دانشجویان خارجی کرده است.
طرح تبادل دانشجو IFMSA در دو حیطه حرفهای و پژوهشی، معمولاً به مدت یک ماه و در بیمارستانهای آموزشی و مراکز تحقیقاتی کشورهای طرف قرارداد اجرا میشود. انتخاب دانشجویان اعزامی سالیانه بر اساس معیارهای مصوب کمیتههای تخصصی تبادل دانشجو IFMSA-Iran و مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران و بر مبنای فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، اجرایی و بهرهمندی آنها از زبان انگلیسی صورت می گیرد.
اسامی کشورهای طرف قرارداد، معیارهای انتخاب دانشحویان خروجی و ثبتنام در سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان قرار دارد و دانشجویان علاقمند می توانند تا پایان روز جمعه 30 دی ماه ثبت نام کنند.
مهلت ثبتنام برای تبادلهای فصل 2013 - 2012 تا پایان روز جمعه 30 دی ماه و مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری روز شنبه اول بهمن است.
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