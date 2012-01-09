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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

قوچان نژاد در گفتگو با مهر:

والیبال میزان در نیم فصل دوم چهره قوی تری نشان داد

والیبال میزان در نیم فصل دوم چهره قوی تری نشان داد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی والیبال میزان گفت: با اقداماتی که در جهت کاهش نقاط ضعف تیم انجام می شود در نیم فصل دوم چهره قوی تری نشان خواهیم داد.

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در نیم فصل اول با فراز و نشیب های زیادی مواجه بودیم، اما روز به روز قابلیت های تیم بهتر بروز کرد.

وی با اشاره به شکست این تیم در برابر پیشگامان یزد آن را یک حادثه دانست و بخاطر عدم دقت بازیکنان در استفاده از فرصت ها ابراز تاسف کرد.

قوچان نژاد گفت: اگر فدراسیون با نقل و انتقالات نیم فصل موافقت کند، فرصت خوبی برای ترمیم نقاط ضعف تیم فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در برخی روش ها، اظهار امیدواری کرد: ظرفیت های میزان با حمایت تماشاگران خونگرم مشهدی منجر به صعود تیم به رده های بالاتر جدول می شود.

کد مطلب 1505408

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