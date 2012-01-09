به گزارش خبرگزاری مهر، علی علامه زاده با اشاره به اهمیت افتتاح نوزدهمین نمایشگاه هسته ای کشور در دانشگاه هرمزگان اظهارداشت: در راستای این مهم، رئیس سازمان انرژی اتمی قول مساعد درخصوص ایجاد آزمایشگاه های پژوهشی در راستای کار انرژی هسته ای و فناوریهای نوین به عنوان یک نیاز مهم در هرمزگان را دادند.

وی افزود: تشکیل دانشکده فناوریهای نوین در هرمزگان موضوع مهم دیگری بود که دکتر عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با دید باز از این دو محور استقبال کرد.

مشاور استاندار هرمزگان بیان داشت: ایجاد آزمایشگاه های پژوهشی در راستای کار انرژی هسته ای و راه اندازی دانشکده فناوری های نوین دو انتظار مهم مسئولان دانشگاه هرمزگان و مسئولان ارشد استانی در هرمزگان از مسئولان سازمان انرژی اتمی کشور است.

علامه زاده ادامه داد: با توجه به روند رو به توسعه هرمزگان در بحث توسعه تحصیلات تکمیلی ایجاد آزمایشگاه های فناوری های نوین به خصوص در بحث هسته ای و همچنین ایجاد دانشکده فناوری های نوین ضروری است و دکتر عباسی نیز از ایجاد این دو بحث مهم استقبال کرد که امیدواریم این هم نیز بعد از کارهای کارشناسی آن به مرحله اجرا درآید.

توسعه مدارج و رشته های دانشگاهی در دولت نهم و دهم

وی بیان داشت: استان هرمزگان تا چند سال گذشته در بحث توسعه مدارج و رشته های دانشگاهی با مشکل مواجه بود اما امروز این روند به خصوص در دانشگاه هرمزگان طی دو دولت نهم و دهم سرعت خوبی داشته و این سرعت توسعه مرهون تلاش ها و زحمات ارزشمند رئیس دانشگاه هرمزگان و کادر معاونتهای آموزشی و پژوهشی این دانشگاه است.

مشاور استاندار هرمزگان به جایگاه هرمزگان با توجه به پتانسیلهای خوب آن ازجمله بحث کشاورزی، صنعتی و دریایی در راستای کار انرژی هسته ای و فناوریهای نوین اشاره کرد و افزود: این استان در بحث کشاورزی و صنعتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و این امربا اختصاص امکانات اصلی در این راستا از جمله دانشکده ها و آزمایشگاه های معتبر علمی دست یافتنی است.

علامه زاده تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با حضور در علم هسته ای در جهان اثبات کرده جدای از بحث هسته ای در رابطه با نیروگاه ها، در زمینه پزشکی مخصوصا تسکین دردهای سرطانی و کشاورزی به خصوص بحث مرکبات و گندم این را به اثبات رسانیدم که پیشرفت خواهیم کرد و در آینده حرف های خوبی برای گفتن داریم.