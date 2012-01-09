  1. استانها
  2. فارس
۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

دیهمی خبر داد:

افتتاح 528 واحد مسکن مهر ویلایی آباده در دهه فجر

افتتاح 528 واحد مسکن مهر ویلایی آباده در دهه فجر

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس از افتتاح 528 واحد مسکن مهر ویلایی در شهرستان آباده طی دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا دیهیمی در بازدید از مسکن مهر آباده و اقلید در این رابطه گفت: در مجموع در شهرستان آباده یک هزار و 432 واحد مسکن مهر بوده که 392 واحد آن پیش از این افتتاح و تحویل متقاضیان شد.

وی ادامه داد: علاوه بر 528 واحد قابل افتتاح که در دهه فجر امسال تحویل متقاضیان می شود، در ابتدای سال آینده مابقی واحدهای مسکن مهر یعنی 512 واحد دیگر نیز بهره برداری و تحویل متقاضیان مسکن مهر این شهرستان می شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: به این ترتیب متقاضیان شهرستان آباده همگی واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت.

دیهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از وضعیت پروژه مسکن مهر در دیگر شهرستانهای استان پرداخت و افزود: خوشبختانه با تلاشهایی که صورت می گیرد مسکن مهر در استان فارس از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و تا پایان سال در اکثر شهرهای استان شاهد افتتاح مسکن مهر خواهیم بود.

کد مطلب 1505419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها