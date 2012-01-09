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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

کاوش در گفتگو با مهر:

قرارداد اکران عمومی دو فیلم جدید به ثبت رسید

قرارداد اکران عمومی دو فیلم جدید به ثبت رسید

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت قرار داد دو فیلم سینمایی "ساعت شلوغی" و "چگونه میلیاردر شدم" خبر داد.

 حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:در جلسه امروز شورای صنفی نمایش مقرر شد،  از روز چهارشنبه 21 دی ماه فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" به کارگردانی عباس مرادیان در ژانر کودک و نوجوان در گروه سینمایی آزاد به نمایش درآید.

وی افزود: قرارداد نمایش دو فیلم سینمایی "چگونه میلیاردر شدم" به کارگردانی علی عبدالعلی‌زاده بعد از فیلم "پرستوهای عاشق" در گروه سینمایی قدس و فیلم "ساعت شلوغی" به کارگردانی آرش معیریان پس از فیلم "پرنده باز" در گروه سینمایی آزادی به ثبت رسید.

کد مطلب 1505432

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