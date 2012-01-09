قرارداد اکران عمومی دو فیلم جدید به ثبت رسید

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:در جلسه امروز شورای صنفی نمایش مقرر شد، از روز چهارشنبه 21 دی ماه فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" به کارگردانی عباس مرادیان در ژانر کودک و نوجوان در گروه سینمایی آزاد به نمایش درآید.

وی افزود: قرارداد نمایش دو فیلم سینمایی "چگونه میلیاردر شدم" به کارگردانی علی عبدالعلی‌زاده بعد از فیلم "پرستوهای عاشق" در گروه سینمایی قدس و فیلم "ساعت شلوغی" به کارگردانی آرش معیریان پس از فیلم "پرنده باز" در گروه سینمایی آزادی به ثبت رسید.