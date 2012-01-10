دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج پژوهشی که برای اولین بار در کشور توسط گروه آسیب شناسی رفتاری بنیاد علوم رفتاری انجام شده افزود: با توجه به اینکه آثار رفتاری در انسان در روند احساس و روان و همچنین جسم او تاثیر مستقیم دارد و همواره انسان بوسیله عوارض رفتارهای خود در محاصره جسمی و روحی است به همین دلیل تحقیقی در این رابطه انجام شد.

وی تاکید کرد: با توجه به راحتی خیال و آرامش فکری در افراد مومن و متدین و طول عمر و شادمانی باطنی اینگونه افراد ، در پژوهشی میدانی بین دو هزار و 400 زن و مرد که دارای رفتاریهای پسندیده و مطابق با موازین دینی و اخلاقی بودند و همچنین هزار و 200 نفر از افرادیکه مرتکب بزه کاری شده و یا قیود اخلاقی چندان پر رنگی نداشتتد نکات حائز اهمیتی حاصل شد.

این متخصص علوم رفتاری گفت: نکته مهم این بود که افراد گناه کار یا بزهکار از نظر روحی و روانی همواره در اضطراب بوده و دچار نوعی از افسردگی هستند که این مسئله بعد از ارتکاب بزه روند صعودی می یابد.

ابهری افزود: سیستم دفاعی بدن افراد بزهکار ضعیف تر از افراد متدین و نیکوکار است و شادمانی روانی نیکوکاران بعد از انجام فعالیتهای اخلاقی یا انسانی باعث آرامش روحی آنان می‌شود و حتی در میزان خواب و فعالیتهای روزانه آنان نیز موثر است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ناراحتی های روحی و عصبی همراه با کاهش سیستم دفاعی بدن فرد را مستعد ابتلا به انواع بیماریهای جسمی و عصبی می‌کند و حتی در طول عمر، میزان خواب و تغذیه وی نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد.