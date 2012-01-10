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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۷:۰۲

نتایج یک پژوهش؛

سیستم دفاعی بدن بزهکاران ضعیف‌تر از افراد متدین است

سیستم دفاعی بدن بزهکاران ضعیف‌تر از افراد متدین است

یک آسیب شناس علوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: براساس پژوهش انجام شده مشخص شد که هنگام ارتکاب جرم یا انجام رفتار مخالف با موازین دینی اختلالات هورمونی در بدن را موجب می شود که همین امر باعث کاهش و تضعیف سیستم دفاعی بدن می‌شود.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج پژوهشی که برای اولین بار در کشور توسط گروه آسیب شناسی رفتاری بنیاد علوم رفتاری انجام شده افزود: با توجه به اینکه آثار رفتاری در انسان در روند احساس و روان و همچنین جسم او تاثیر مستقیم دارد و همواره انسان بوسیله عوارض رفتارهای خود در محاصره جسمی و روحی است به همین دلیل تحقیقی در این رابطه انجام شد.

وی تاکید کرد: با توجه به راحتی خیال و آرامش فکری در افراد مومن و متدین و طول عمر و شادمانی باطنی اینگونه افراد ، در پژوهشی میدانی بین دو هزار و 400 زن و مرد که دارای رفتاریهای پسندیده و مطابق با موازین دینی و اخلاقی بودند و همچنین هزار و 200 نفر از افرادیکه مرتکب بزه کاری شده و یا قیود اخلاقی چندان پر رنگی نداشتتد نکات حائز اهمیتی حاصل شد.

این متخصص علوم رفتاری گفت: نکته مهم این بود که افراد گناه کار یا بزهکار از نظر روحی و روانی همواره در اضطراب بوده و دچار نوعی از افسردگی هستند که این مسئله بعد از ارتکاب بزه روند صعودی می یابد.

ابهری افزود: سیستم دفاعی بدن افراد بزهکار ضعیف تر از افراد متدین و نیکوکار است و شادمانی روانی نیکوکاران بعد از انجام فعالیتهای اخلاقی یا انسانی باعث آرامش روحی آنان  می‌شود و حتی در میزان خواب و فعالیتهای روزانه آنان نیز موثر است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: ناراحتی های روحی و عصبی همراه با کاهش سیستم دفاعی بدن فرد را مستعد ابتلا به انواع بیماریهای جسمی و عصبی می‌کند و حتی در طول عمر، میزان خواب و تغذیه وی نیز تاثیر مستقیم می‌گذارد.

کد مطلب 1505441

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