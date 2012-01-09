به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام سید محمد رضا شریعت مدار با اشاره به بیداری‌ ملتهای مسلمان در کشورهای منطقه اظهار داشت: بیش از یک قرن پیش سید جمال الدین اسدآبادی با حرکت به مصر و تربیت شاگردانی چون عبدو به گسترش معارف اسلامی پرداخت که با گذشت زمان و با گسترش فعالیت شاگردان این عالم شیعی جنبشی در مصر به نام "نومعتزله" به وجود آمد که در راستای ترویج اسلام گام‌های ارزشمندی برداشتند.



وی با اشاره به اینکه این جنبش‌ها با سیاست عقل گرایی در مقابل ستمگران و مکاتب ظاهری‌گری ایستادگی کردند، یادآورشد: بحث عقل گرایی در جهان اسلام که امروزه سیاست اصلی آزادی خواهان اسلامی است از فرمایشات گوهربار امام علی (ع) نشات گرفته و همواره در طول تاریخ نیز رهنمودهای آن حضرت در نهج البلاغه چراغ راه عدالت طلبان و آزای خواهان بوده است.



شریعت مدار ادامه داد: امروز هم اگر نو معتزله‌ای بوده و شاهد جنبش‌های اسلامی هستیم که با شعار عقل گرایی در مقابل کشورهای استبدادی هم چون عربستان و حکومت‌های وهابی که ادامه دهندگان راه بنی امیه هستند، قد علم کرده‌اند به خاطر رهنمودهای ائمه اطهار (ع)، علمای شیعه همچون سید جمال الدین و امام خمینی (ره) است.



وی با اشاره به ظلم و استبداد برخی دولت‌های عربی نسبت به اسلام و ملت‌های خود، یادآور شد: کشورهایی چون عربستان و دیگر حکومت وهابی بدون شک ادامه دهندگان راه بنی امیه هستند چرا که آن‌ها مباحثی چون جبرگرایی و اینکه حکومت آنان خواست خداوند است را مطرح می‌کنند که دقیقا‌‌ همان شعار حکومت بنی امیه است.



این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود بیشتر مشکلات دنیای امروز مخصوصا کشورهای اروپایی و آمریکایی را ناشی از ضعف در دینداری آنان دانست و ادامه داد: دین گمشده دنیای صنعتی امروز بوده و ما شاهد هستیم که تمام مردم دنیا به دنبال این گمشده خود هستند و از طرفی چون معارف ناب اهل بیت (ع) مطابق فطرت انسان‌ها است وقتی آن را می‌شنوند با اشتیاق فراوان آن را دریافت می‌کنند که خیزش‌های اسلامی در سراسر جهان دلیل این ادعا است.



حوزه و علمای شیعه همواره در طول تاریخ پیشگام معارف اسلامی بودند



وی تحولات اخیر در کشورهای مختلف جهان مخصوصا جنبش‌های اسلامی را فرصتی برای حوزه و طلاب در راستای تبلیغ معارف اسلامی دانست وگفت: حوزه و علمای شیعه همواره در طول تاریخ پیشگام معارف اسلامی بوده و امروز هم نباید از قافله بیداری‌های اسلامی عقب ماند، بلکه باید به تبیین تئوری‌های نظری این انقلاب‌ها بپردازند.



معاون آموزش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) با اشاره به تلاش‌های علمای اسلام در طول تاریخ برای ترویج مکتب اسلام، نامه تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچف که توسط آیت الله جوادی آملی ابلاغ شد را مدنظر قرار داد و ابراز داشت: این نامه تاریخی و مهم با مضمون ابلاغ پیام توحید و آمادگی حوزه‌های علمیه تشیع برای پاسخگویی به نیاز‌های فکری و اعتمادی نگاشته شده بود که بیداری اسلامی امروز یادآور آن نامه است.



وی در ادامه تاکید کرد: امروز نیز طلاب حوزه‌های علمیه باید ادامه دهنده راه ائمه اطهار و علمای سلف شیعه بوده و اهتمام بیشتری به ترویج مکتب اهل بیت (ع) در جوامع بین المللی داشته باشند و تبلیغ حوزه محدود به داخل کشور نشود.



تبلیغ علوم دینی محدود به داخل کشور نباشد



این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه نباید تبلیغ علوم دینی محدود به داخل کشور شده و باید طلاب با یادگیری زبان‌های خارجی به تبلیغ بین المللی اهتمام داشته باشند، عطش دنیا به معارف اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز استقبال از آثار اسلامی در کشورهای مختلف دنیا بسیار بالا است به طور مثال با همت رایزن فرهنگی ایران در روسیه که از طلاب حوزه علمیه قم است کتاب مثنوی معنوی مولوی به روسی ترجمه شده و این اثر در این کشور به عنوان کتاب سال معرفی شده است.