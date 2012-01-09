به گزارش خبرنگار مهر، یک سینمای عادی، فیلم را با سرعت 24 فریم بر ثانیه می گیرد، یک دوربین تلویزیونی در سیستم "پال" با سرعت 25 فریم در ثانیه و در سیستم NTSC با سرعت 29.97 فریم بر ثانیه فیلمبرداری می کند، درحالی که یک دوربین با سرعت بالا حداکثر 250 هزار فریم در ثانیه فیلمبرداری کند.

به منظور بالاتر بردن سرعت دوربینهای فیلمبرداری با سرعت بالا می توان از دستگاه الکترونیکی ویژه ای به نام "سیستمهای تصویر ساز" (CCD) استفاده کرد. با کمک این دستگاهها می توان سرعت را به بیش 25 میلیون فریم بر ثانیه افزایش داد.

در گذشته از دوربینهای مجهز به فیلم استفاده می شد بنابراین، زمان لازم برای نوردهی به فیلم در این دوربینها از اهمیت بالایی برخوردار بود. به طوریکه این دوربینها به نور بسیار شدیدی نیاز دارند تا بتوانند حداقل 40 هزار فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنند، اما امروز دوربینهای عکاسی- ویدیویی دیجیتالی با سرعت بالا رواج یافته اند که ثبت عکس و فیلم را امکانپذیر می کنند.

پیشرفتهای اخیری که در قالب دستگاههای تبدیل کننده عکس به بازار راه یافته اند می توانند وضوح تصویر زودگذر در حدود 50 پیکوثانیه (برابر با 20 میلیارد فریم بر ثانیه) را ارائه کنند. این دستگاهها نور حادثه (فوتونها) را به جریانی از الکترونها روی یک "فوتو- آند" تبدیل می کنند.

نیکون D4

شرکت ژاپنی نیکون در نمایشگاه محصولات الکترونیکی لاس وگاس 2012 از دوربین جدیدی به نام D4 رونمایی می کند.

این دوربین 16.2 مگاپیکسلی در فرمت "فریم کامل" (FX) قادر است تصاویری با ایزوی از 50 تا 204 هزار و 800 را ارائه کند.

این دوربین به عنوان اولین دستگاه در دنیا است که می تواند از کارتهای حافظه XQD استفاده کند. سرعت انتقال این کارتها 2 تا 3 برابر بیشتر از سرعت کارتهای Compact Flash و SdHC است. اولین نسخه های این کارتها در حجمهای 16 و 32 گیگابایت عرضه می شوند.

"نیکون D2" می تواند حداکثر 10 عکس در ثانبه در فرمت کامل بگیرد. درصورتیکه عملکرد "اتوفوکوس" متوقف شود و حساسیت "ایزو" از 100 به 12 هزار و 800 برسد می توان 11 تصویر در ثانیه گرفت.

همچنین اگر D4 از کارت XQD استفاده کند قادر خواهد شد حداکثر 100 تصویر در ثانیه عکس بگیرد.

از دیگر امکانات این دوربین می توان به یک نمایشگر 3.2 اینچی و اتوفوکوسی که حساسیت در شرایط فقدان نور را بهتر می کند اشاره کرد. همچنین امکان تصویربرداری در کیفیت full HD میسر است. این دوربین از نیمه فوریه به قیمت 6 هزار یورو وارد بازار می شود.

دوربین دیجیتالی Phantom Miro

در نوامبر 2011 شرکت Vision Research، یکی از مهمترین ارائه کنندگان دوربینهای عکاسی دیجیتالی با سرعت بالا، دوربینی با عنوان "میرو فانتوم سری ام" شامل مدلهای M110، M310 و M120 را عرضه کرد.

این دوربینها برای استفاده بسیار انعطاف پذیر و آسان هستند و از ویژگیهای بالایی به ویژه برای کاربردهای علمی، تحقیقاتی و مهندسی برخوردارند.

سریعترین دوربین جهان

به گزارش مهر، اواخر سال 2011 محققان MIT دوربینی ساختند که می تواند با سرعتی برابر یک تریلیون فریم بر ثانیه از حرکات نوری عکسبرداری کند. این سرعت به اندازه ای بالا است که می توان با کمک آن سفر فوتونهای نوری را از میان بطری آب یک لیتری مشاهده کرد.

محققان MIT معتقدند این تکنیک می تواند در درک فرایندهای فوق سریع به محققان کمک کند. برای ابداع این تکنیک تصویربرداری، محققان از تجهیزاتی به نام Streak Tube که برای خواندن اطلاعات از پالسهای نوری به کار گفته می شود استفاده کردند. عملکرد این دوربین شباهت زیادی به عملکرد تلویزیونهای آرایه کاتدی قدیمی دارد و می تواند یک خط باریک افقی از موضوع را در هر لحظه اسکن کند.

همچنین برای ایجاد تصویر حرکت - آرام در این آزمایش محققان صدها بار اسکن موضوع را تکرار کردند. تصاویر بدون حرکت و ثابت به ثبت رسیده از این آزمایش توانست ردپای حرکت نور را از میان بطری نمایش دهد.

این دوربین جدید شاید از پرده شاتر سریعی برخوردار باشد اما مدت زمان طولانی که برای پردازش عکسها نیاز دارد باعث شده دانشمندان آن را آرامترین دوربین سریع جهان بنامند.