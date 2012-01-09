به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نوری المالکی امروز اظهار داشت: شاخ القاعده را در عراق شکسته ایم و طائفه گرایی را زیر پایمان له کرده ایم.

وی در ادامه گفت: شبکه القاعده در عراق قدرت خود را از دست داده است و ما با پدیده طائفه گرایی به هر شکل ممکن مخالفیم.

مالکی تصریح کرد: تمامی مردم عراق در برابر قانون مساوی هستند و ما بر این نکته تاکید داریم که نیروهای پلیس عراق از سیاسی کاری در عملکرد خود پرهیز می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: پایبندی به قانون اساسی و مجازات تمامی کسانی که به دنبال سیاسی کاری هستند باید اعمال شود و ما باید تمامی کسانی که را که همه امور را سیاسی می کنند مجازات کنیم.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: مسئولیت امنیتی 4 استان به نیروهای وزارت کشور واگذار خواهد شد و این روند در سال آتی [به تدریج] تکمیل خواهد شد به طوری که مسئولیت امنیتی تمامی استان ها به وزارت کشور سپرده خواهد شد.