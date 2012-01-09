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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

نوری المالکی:

شاخ القاعده را در عراق شکسته ایم

شاخ القاعده را در عراق شکسته ایم

نخست وزیر عراق با بیان اینکه شاخ القاعده در این کشور شکسته است از واگذاری مسئولیت امنیتی 4 استان عراق به نیروهای وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نوری المالکی امروز اظهار داشت: شاخ القاعده را در عراق شکسته ایم و طائفه گرایی را زیر پایمان له کرده ایم.

وی در ادامه گفت: شبکه القاعده در عراق قدرت خود را از دست داده است و ما با پدیده طائفه گرایی به هر شکل ممکن مخالفیم.

مالکی تصریح کرد: تمامی مردم عراق در برابر قانون مساوی هستند و ما بر این نکته تاکید داریم که نیروهای پلیس عراق از سیاسی کاری در عملکرد خود پرهیز می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: پایبندی به قانون اساسی و مجازات تمامی کسانی که به دنبال سیاسی کاری هستند باید اعمال شود و ما باید تمامی کسانی که را که همه امور را سیاسی می کنند مجازات کنیم.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: مسئولیت امنیتی 4 استان به نیروهای وزارت کشور واگذار خواهد شد و این روند در سال آتی [به تدریج] تکمیل خواهد شد به طوری که مسئولیت امنیتی تمامی استان ها به وزارت کشور سپرده خواهد شد.

کد مطلب 1505449

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