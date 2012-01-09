10 تصویر؛ کاهش بودجه نظامی و اتحادیه مترسکی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و انتشار تصاویری از سوی رژیم صهیونیستی از بیت المقدس که در آن مسجد الاقصی دیده نمی شود، بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ آینده خطرناک عراق

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به خطر تقسیم و تجزیه عراق در پی تحولات سیاسی و امنیتی اخیر اشاره دارد. این تحولات باعث شده ناظران بین المللی و منطقه ای از آینده مبهم عراق در صورت حل نشدن این بحران خبر دهند.

کاهش بودجه نظامی و سرباز بدون شلوار آمریکایی!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به کاهش بودجه نظامی آمریکا در سال جدید توجه دارد که باعث شده نظامیان این کشور بدون شلوار در عملیاتها حاضر شوند!

وضعیت بغرنج مذاکره کننده فلسطینی

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به از سرگیری مذاکرات سازش توجه کرده و آن را طرحی جدید برای تداوم اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانسته است.

شاخه شکسته در حوزه یورو!

روزنامه البیان امارات امروز به وضعیت نابسامان اقتصادی کشورهای اروپایی اشاره دارد که با وجود نشستهای مختلف هنوز راه حلی برای این بحران پیدا نکرده اند.

شرایط سخت استخدام؛ دارا بودن مدرک دکترا، سن زیر 23 سال!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به شرایط سخت استخدام در عربستان اشاره کرده که بر مبنای آن بسیاری از جوانان از احراز فرصتهای شغلی ناامید می شوند.

مانع اصلی تشکیل کشور فلسطین

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری به مسئله تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 اشاره دارد. بر این اساس، تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی اصلی ترین مشکل در راستای تشکیل کشور فلسطین است.

تصویر تحریف شده بیت المقدس؛ هدیه ای برای ابومازن!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به انتشار تصاویری از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرده که در آن مسجد الاقصی دیده نمی شود. طراح کاریکاتور این نقشه ها را هدیه ای از طرف تل آویو به تشکیلات خودگردان فلسطین دانسته که اخیرا مذاکرات سازش را مجددا از سرگرفت.

مذاکرات سازش؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن

اتحادیه عرب یا اتحادیه مترسکی؛ بدون شرح

الوطن عمان

وضعیت حاکمان دیکتاتور!

الوطن قطر