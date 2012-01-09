طرح جامع مدیریت پسماند در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرایی شدن طرح جامع نیازمند اجرای طرح در مراحل مختلف است و باید اذعان کرد که نمی‌توان آن را در یک سال به مرحله اجرا درآورد.

وی ادامه داد: تفکیک زباله از مبدأ، احداث کارخانه‌های بازیافت و مواردی از این دست از جمله فازهای مختلف برای اجرایی کردن طرح جامع مدیریت پسماند در استان اصست.

احمدیان با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند، محل احداث کارخانه بازیافت در 25 کیلومتری جاده زنجان به تهران جانمایی شده است افزود: با راه‌اندازی این کارخانه 80 درصد از زباله‌های تولید شده در استان می‌تواند بازیافت شود.

وی ادامه داد: البته نظریات مختلفی در رابطه با نوع بازیافت زباله‌های استان وجود دارد هرچند هنوز هیچ‌کدام از پیشنهادات نهایی نشده است.

احمدیان با بیان اینکه از ابتدای سال 91 طرح مدیریت جامع پسماند اجرایی خواهد شد، افزود: زباله به عنوان طلای کثیف شناخته می‌شود که با مدیریت صحیح آن می‌توان سرمایه کشور را بار دیگر وارد چرخه تولید کرد.