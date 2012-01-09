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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

منصوری:

جلب مشارکت مردم اولویت اصلی مجریان انتخابات در بانه است

جلب مشارکت مردم اولویت اصلی مجریان انتخابات در بانه است

بانه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بانه جلب مشارکت همه جانبه مردم را اولویت اصلی مجریان برگزاری انتخابات در این شهرستان عنوان کرد.

.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار داشت: جلب مشارکت پرشور و حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری اولویت اصلی مجریان انتخابات در شهرستان بانه است.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان در یک ماه گذشته بیان کرد: خوشبختانه امروز امنیت کامل و پایدار در سطح شهرستان بانه وجود دارد که این امنیت ناشی از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر اعضای شورای تامین شهرستان، مسئولان ادارات و همکاری همه جانبه مردم است.

فرماندار شهرستان بانه اقدامات و تلاش های موثر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان در چند روز اخیر در راستای تأمین امنیت و برخورد قاطع و به جا با عوامل ضدانقلاب که در منطقه در حال اخاذی و راهزنی بودند تقدیر کرد و افزود: با توجه به مرزی بودن بانه در بعضی از شرایط شاهد حضور این عوامل ضد انقلاب هستیم که با آگاهی و اشرافیت کامل اعضای شورای تامین و همکاری خوب مردم برخورد لازم به عمل آمده است.

منصوری به برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بانه اشاره کرد و یادآور شد: براساس قانون انتخابات و تقویم مربوطه روال کار انتخابات به خوبی پیش رفته است و اعضای هیئت اجرایی انتخاب شده اند و هم اکنون نیز بین هیئت اجرایی و هیئت نظارت تعامل و هماهنگی خوبی برقرار است.

وی بر رعایت چهار اصل حضور حداکثری مردم، امانتداری، قانونمداری و عدالت محوری تأکید کرد و خطاب به مسئولان ادارات گفت: لازم است تمامی امکانات لازم خودرویی، نیروی انسانی جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن انتخابات فراهم شود.

فرماندار شهرستان بانه در پایان به بحث صندوق بیمه اجتماعی روستائیان اشاه کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 14درصد مردم روستاها تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که امسال این آمار به 28 درصد افزایش یافته است و شهرستان بانه در استان رتبه چهارم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نیز در ادامه این جلسه به تشریح آمار جرائم سال 90 در مقایسه با سال 89 در کل کشور پرداخت و عواملی که باعث رشد جرائم و بزهکاری در جوانان و نوجوانان می شود را عنوان کرد.

حسن بابایی غلبه فرهنگ غرب در قالب برنامه های تهاجم فرهنگی، رشد فناوری به ویژه فضای اینترنتی و کافی نت ها، درآمد زیاد ناشی از جرائم مانند قاچاق مشروبات الکلی، مواد مخدر و قرص های روان گردان، ضعف باورهای دینی و دین گریزی و پرکردن غلط اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را از جمله عوامل اصلی جرائم در سطح استان عنوان کرد.

این جلسه با حضور فرماندار شهرستان بانه، معاون مدیرکل دادگستری کردستان، اعضای شورای اداری شهرستان بانه و با محوریت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.

کد مطلب 1505466

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