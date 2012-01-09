جلب مشارکت مردم اولویت اصلی مجریان انتخابات در بانه است

.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار داشت: جلب مشارکت پرشور و حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری اولویت اصلی مجریان انتخابات در شهرستان بانه است.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان در یک ماه گذشته بیان کرد: خوشبختانه امروز امنیت کامل و پایدار در سطح شهرستان بانه وجود دارد که این امنیت ناشی از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر اعضای شورای تامین شهرستان، مسئولان ادارات و همکاری همه جانبه مردم است.

فرماندار شهرستان بانه اقدامات و تلاش های موثر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهرستان در چند روز اخیر در راستای تأمین امنیت و برخورد قاطع و به جا با عوامل ضدانقلاب که در منطقه در حال اخاذی و راهزنی بودند تقدیر کرد و افزود: با توجه به مرزی بودن بانه در بعضی از شرایط شاهد حضور این عوامل ضد انقلاب هستیم که با آگاهی و اشرافیت کامل اعضای شورای تامین و همکاری خوب مردم برخورد لازم به عمل آمده است.

منصوری به برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در بانه اشاره کرد و یادآور شد: براساس قانون انتخابات و تقویم مربوطه روال کار انتخابات به خوبی پیش رفته است و اعضای هیئت اجرایی انتخاب شده اند و هم اکنون نیز بین هیئت اجرایی و هیئت نظارت تعامل و هماهنگی خوبی برقرار است.

وی بر رعایت چهار اصل حضور حداکثری مردم، امانتداری، قانونمداری و عدالت محوری تأکید کرد و خطاب به مسئولان ادارات گفت: لازم است تمامی امکانات لازم خودرویی، نیروی انسانی جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن انتخابات فراهم شود.

فرماندار شهرستان بانه در پایان به بحث صندوق بیمه اجتماعی روستائیان اشاه کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 14درصد مردم روستاها تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که امسال این آمار به 28 درصد افزایش یافته است و شهرستان بانه در استان رتبه چهارم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نیز در ادامه این جلسه به تشریح آمار جرائم سال 90 در مقایسه با سال 89 در کل کشور پرداخت و عواملی که باعث رشد جرائم و بزهکاری در جوانان و نوجوانان می شود را عنوان کرد.

حسن بابایی غلبه فرهنگ غرب در قالب برنامه های تهاجم فرهنگی، رشد فناوری به ویژه فضای اینترنتی و کافی نت ها، درآمد زیاد ناشی از جرائم مانند قاچاق مشروبات الکلی، مواد مخدر و قرص های روان گردان، ضعف باورهای دینی و دین گریزی و پرکردن غلط اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را از جمله عوامل اصلی جرائم در سطح استان عنوان کرد.

این جلسه با حضور فرماندار شهرستان بانه، معاون مدیرکل دادگستری کردستان، اعضای شورای اداری شهرستان بانه و با محوریت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شد.