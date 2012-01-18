فاصله درآمد شهرداری دماوند با نیازمندیهای شهر زیاد است

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائل و مشکلات مختلف شهری در حوزه شهرستان دماوند گفت: درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز، منابع اعتباری قابل اتکا و پایداری محسوب نبوده و پاسخگوی نیازهای شهری دماوند نیست.

وی گفت: شهرداری دماوند در حوزه برنامه ریزی و هدف گیری شهری به ویژه در جذب منابع درآمدی پایدار، نیازمند بازنگری است.

این مسئول ادامه داد: شهرداری دماوند بر اساس رکود چهار ساله درآمدهای قائم بر ساخت و ساز، با عدم تحقق بودجه‏ های جاری و عمرانی مواجه شد.

پیش بینی بودجه 9 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای دماوند

وی بیان کرد: بودجه 9 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای شهرداری دماوند پیش بینی شده که البته این بودجه در پنج سال گذشته نیز به دلیل رکود در ساخت و ساز محقق نشد.

همتی افزود: امیداست امسال این بودجه محقق شود تا بتوان شرایط بهتری را برای ارائه خدمات شایسته به مردم این دیار فراهم کرد.

وی یادآور شد: منابع درآمدی دماوند نیازمند بازتعریفی صحیح از قابلیتهای بالقوه این شهر است، چراکه اگر وضع کنونی در کسب درآمد و تکیه بر عوارض دریافتی از ساخت و ساز همچنان ادامه یابد، شرایط دماوند به همین منوال باقی خواهد ماند.

این مسئول اضافه کرد: برای تحقق برنامه ریزیهای مدون شهرداری در خصوص بودجه پیش بینی شده، با مردم، مسئولان فرادستی، شخصیتهای تأثیرگذار و سرمایه گذاران بخش خصوصی تبادل افکار و عقایدی صورت گرفته است.

تخصیص به موقع اعتبارات شرایط بهتری برای انجام پروژه ها فراهم می کند

وی عنوان کرد: در شهرهایی مثل دماوند که فرصت اقدامات عمرانی و فصل کاری محدود و کوتاه است، تخصیص به موقع و به هنگام منابع و اعتبارات می تواند شرایط بهتری برای انجام کارهای عمرانی فراهم کند.

شهردار دماوندبا بیان اینکه کنترل شرایط محیطی و جوی در اختیار شهرداری نیست، افزود: به خاطر شرایط جوی موجود در شهرستان دماوند، تعدادی از پروژه های شهرداری دماوند از جمله افتتاح پارکها و آسفالتها متوقف شد که لازم است از شهروندان دماوند به خاطر توقف پروژه ها و صبر و شکیبایی آنها در رفع نواقص و نارسایی ها تقدیر شود.

توان مالی و رونق اقتصادی باید به شهر و شهروندان دماوند بازگردد

وی با بیان اینکه شهرداری دماوند در پی شناساندان ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری است، تأکید کرد: باید در سایه کارکردهای گردشگری، توان مالی و رونق اقتصادی به شهر و شهروندان دماوند بازگردد.

همتی اضافه کرد: ساخت شهری آباد، مستلزم وجود مردمانی با شرایط مالی مناسب است و برای ایجاد شهری آباد ابتدا باید شرایط اقتصادی اهالی آن‏ را ارتقا بخشید.

وی اظهار داشت: در آستانه انعقاد بسته اعتباری و تنظیم بودجه سال جاری شهرداری دماوند، تأکید بر قابلیتهای گرشگری و جذب توریسم مدنظر خواهد بود.

شهردار دماوند افزود: دماوند مرکز گردشگری قابل توجهی در 50 کیلومتری مرکز کشور است که در صورت توجه، توان این را دارد که شهرستان را از وضعیت موجود نجات دهد.

قله رفیع دماوند به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه محسوب می شود



ایجاد سازمانهای وابسته به شهرداری سبب تسریع روند کاری می شود

وی یادآور شد: عدم تمرکز در سازمانهای وابسته به شهرداری سبب بهبود رویه کاری و جذب نیروهای متخصص و مستعد است و ایجاد سازمانهای وابسته به شهرداری سبب تسریع روند کاری می شود.

همتی افزود: شهرداری دماوند با کمبود نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی روبروست و ایجاد و راه اندازی ارگانهای مجزا و مستقل از شهرداری مستلزم جمعیت بیش از 200 هزار نفری خواهد بود.

وی گفت: شهرستان دماوند به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی مطلوب و زمینه های گردشگری در تمامی فصول سال دارای جمعیتی متغیر است که شهرداریهای این مناطق صرفاً به خانوارها و جمعیت دائمی و بومی این منطقه سرویس نمی دهند و به ناچار خدمات رسانی گسترده ای دارند ولی برای دریافت مجوزهایی برای افزایش رتبه شهرداری و سایر مزایا جمعیت دائمی و بومی شهر و منطقه را مدنظر قرار می دهند.

شهردار دماوند با اشاره به لزوم اخذ مجوز ناحیه در مراکز جمعیتی مشاء و گیلاوند و ناهمخوانی آن با قوانین وزارت کشور ادامه داد: هر ناحیه باید دارای 60 هزار نفر جمعیت باشد و جمعیت ساکن این دو منطقه در سرشماری سال 85 با اعمال نرخ رشد جمعیت تا پایان سال 89 به کمتر از 50 هزار نفر می رسد، ولی وزارت کشور قول مساعد صدور مجوز یک ناحیه را داده است.

سازمان حمل و نقل همگانی از شهرداری دماوند منفک می شود

وی بیان داشت: سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری که به عنوان یکی از سازمانهای وابسته شهرداری محسوب شده، تا پایان سال از شهرداری منفک می شود.

این مسئول اضافه کرد: تأسیس سازمانهای وابسته به شهرداری حل کننده بسیاری از مشکلات است که متأسفانه تاکنون شهرداری دماوند فقط موفق به اخذ مجوز تفکیک حوزه حمل و نقل شده است.

خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی دماوند افزایش یافته است

وی اظهار داشت: در سالهای گذشته نزدیک به 400 دستگاه خودرو به ناوگان حمل‏ و نقل همگانی شهر دماوند افزوده شده است.

همتی ادامه داد: اما عمر ناوگان حمل ‏و نقل همگانی شهر دماوند متوسط رو به بالاست، از این رو خودروهای جدید به این ناوگان افزوده می شود.

وی یادآور شد: برای نخستین بار در استان تهران سرویسهای مدارس سطح شهر دماوند توسط حوزه حمل ‏و نقل همگانی شهرداری این شهر ساماندهی شدند.

شهردار دماوند تصریح کرد: اگر مسئولان آموزش و پرورش دماوند کمی بر سطح همکاریهای خود بی‏افزایند، این مهم با برنامه منسجم تری اجرا می شود.

ایستگاههای تاکسی ساماندهی می شوند

وی از ساماندهی ایستگاههای تاکسی سطح شهر خبر داد و افزود: نصب جداکنندگان معابر، ایجاد سایه ‏بان، نصب نرده و ... از جمله اقداماتی است که به زودی صورتی اجرایی به خود خواهد گرفت.

همتی از اضافه شدن 10 دستگاه مینی ‏بوس به شبکه حمل‏ و نقل همگانی دماوند خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه برخی مشکلات در زمینه نحوه توزیع منطقه ‏ای این 10 دستگاه مینی بوس رفع شده و به زودی وارد جریان خدمت ‏رسانی به مردم خواهد شد.

وی از صرف اعتباری بالغ بر 467 میلیون و 900 هزار تومان برای بهبود وضع کیفی و کمی ناوگان حمل ‏و نقل همگانی شهر دماوند در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

192 عدد تابلوی علائم راهنمایی و رانندگی خریداری شد

شهردار دماوند ادامه داد: از دیگر کارکردهای سازمان حمل ‏و نقل ناوگان همگانی شهرداری دماوند می‏ توان به خرید 192 عدد تابلوی علائم راهنمایی و رانندگی اشاره کرد.

وی عنوان کرد: تشخیص، کارشناسی و جانمایی این میزان از تابلوی علائم راهنمایی و رانندگی بر عهده پلیس راهور است، اما نصب آن با اعتباری بالغ بر 120 میلیون ریال در معابر عمومی توسط سازمان حمل‏ و نقل ناوگان همگانی دماوند صورت می ‏گیرد.

مردم دماوند از درون منزل خدمات الکترونیکی بگیرند

شهردار دماوند از عزم جدی این نهاد برای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری، مردم دماوند می توانند از درون منزل خدمات الکترونیکی شهرداری را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: تصدیهای قابل واگذاری همچون بایگانی، ممیزی و نوسازی املاک، ارتباط مردم با شهردار و ... با نرم افزار و به طور الکترونیکی انجام خواهد شد.

همتی اضافه کرد: آرشیو الکترونیکی، ممیزی الکترونیکی و طرح نقشه GIS شهر دماوند، سه طرحی است که بخش بزرگی از مفهوم شهرداری الکترونیکی را در دماوند به اجرا می گذارد.

وی گفت: با اجرای این طرح از این پس تمامی بایگانی، اطلاعات شهر و شهرسازی مشتمل بر املاک و ساختمانها به صورت الکترونیکی با قابلیت دسترسی سریع و آسان در شهر دماوند صورت می گیرد.

شهردار دماوند افزود: در این راستا سیستم نوسازی و ممیزی به صورت الکترونیکی بوده و با نقشه GIS شهر نیز پیوند دارد که انجام این طرح در شش مرحله صورت می گیرد و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی گفت: در بدو تصدی پست شهرداری دماوند، وعده ‏هایی در خصوص اجرای طرحهای نوین به منظور تبدیل این نهاد به شهرداری الکترونیک داده و اقداماتی نیز در این خصوص آغاز شد.

بایگانی الکترونیکی پرونده های ساختمانی با اعتبار یک میلیارد ریال

این مسئول ادامه داد: بایگانی الکترونیکی پرونده های ساختمانی شهرداری دماوند با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: گام بعدی در اجرای طرح شهرداری الکترونیک دماوند و ارائه خدمات این نهاد تحت وب به شهروندان خواهد بود.

همتی اضافه کرد: در آینده ‏ای نزدیک شهروندان دماوندی از درون منزل نیز قادر به دریافت خدمات توسط رایانه ‏ای متصل به سامانه های اینترنتی خواهند بود.

وی گفت: از دیگر امور ضروری و مورد تأکید در قانون که گاه از سوی برخی شهرداریها مورد پرهیز قرار می ‏گیرد، طرح ممیزی املاک است.

شهردار دماوند افزود: بر اساس ماده دو قانون نوسازی، شهرداریهای کشور در دوره‏ای پنج ساله موظف به اجرای طرحهای ممیزی املاک هستند.

وی بیان داشت: اخذ اطلاعات مربوط به عرصه، اعیان و خانوار پایه و اساس برنامه ‏ریزی در حوزه های مختلف شهری و یکی از مصادیق حرکت به سمت و سوی درآمدهای پایدار در قالب نوسازی قلمداد می ‏شود.

طرح ممیزی در نیمی از املاک دماوند اجرا شده است

این مسئول با اشاره به اینکه طرح ممیزی در نیمی از املاک دماوند اجرا شده، افزود: با تلاشهای صورت گرفته، 50 درصد امور میدانی طرح ممیزی املاک دماوند اجرایی شده است.

وی بیان داشت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی به افراد جامعه خدمات و سرویس می دهد، بنابراین باید کرامت انسانها در این نهاد به طور کامل مدنظر قرار گیرد.

همتی ادامه داد: برای سهولت و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردم، حوزه IT و الکترونیکی شدن امور این شهرداری به زودی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: فردی که وارد شهرداری می شود باید از طریق نمودار از تمامی خدمات شهرداری از جمله جمع آوری زباله، مسائل عمرانی و شهرسازی که حدود 70 درصد ارباب رجوع را به خود اختصاص می دهد، مطلع شود و در این نمودار روند کاری، زمان پاسخگویی و فرآیند خدمتگذاری شفاف و مشخص باشد.

این مسئول افزود: این امر موجب شفاف سازی فرآیندها و دسترسی آسان ارباب رجوع به اطلاعات، دسترسی به واحدهای شهرداری، ارتباط روان و تسهیل ارباب رجوع می شود.

احیای اعتماد مردم به شهرداری بسیار حائز اهمیت است

وی عنوان کرد: بازسازی و احیای اعتماد مردم به شهرداری بسیار حائز اهمیت است و بخش قابل توجهی از مشارکت مردم از طریق اعتمادسازی محقق می شود.

همتی اضافه کرد: مردم باید باور کنند که شهرداری پیگیر مطالبات آنان به نحو احسن و در حد توان است و این امر از لحاظ روانی موجب احساس امنیت و آرامش و در نهایت مشارکت همه جانبه مردم خواهد شد.

وی گفت: با توجه به قدمت، شهرت و سابقه شهر دماوند و همچنین نزدیکی آن به تهران، این شهر ویترین خوبی برای انجام کارهای مختلف در حوزه خدمات، فناوری اطلاعات و ... است.

شهردار دماوند افزود: با انجام سیستم الکترونیکی نوسازی و ممیزی، شناسنامه شهر تهیه می شود و کیفیت کارها و خدمات نیز افزایش می یابد.

ادامه دارد...