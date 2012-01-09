"مهارنشده" مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر،"مهارنشده" به نویسندگی و کارگردانی "مصطفی رضوانی"و تهیه‌کنندگی "محمد حسن‌پور" مستندی است که جستجوی یک دانشجوی پاکستانی در ایران سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را روایت می‌کند. بعد از ترور دو دانشمند هسته‌ای در نوامبر ۲۰۱۰ میلادی،"محتشم" درگیر پرونده اتمی ایران شده و وادار به بررسی اتهام ایران در ساخت سلاح اتمی می‌شود.

این مستند ۷۰دقیقه‌ای، به موضوعات مهم دیگری همچون بیداری اسلامی، سفر رییس جمهوری به لبنان و برخی مراسم‌های مذهبی و سنتی در ایران پرداخته شده است.

این فیلم از تولیدات موسسه رسانه های تصویری است.