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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

توزیع یک فیلم مستند/

"مهارنشده" مهار شد

"مهارنشده" مهار شد

مستند "مهارنشده" پس از اتمام اکران دانشگاهی، وارد شبکه نمایش خانگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،"مهارنشده" به نویسندگی و کارگردانی "مصطفی رضوانی"و تهیه‌کنندگی "محمد حسن‌پور" مستندی است که جستجوی یک دانشجوی پاکستانی در ایران سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را روایت می‌کند. بعد از ترور دو دانشمند هسته‌ای در نوامبر ۲۰۱۰ میلادی،"محتشم" درگیر پرونده اتمی ایران شده و وادار به بررسی اتهام ایران در ساخت سلاح اتمی می‌شود. 

این مستند ۷۰دقیقه‌ای، به موضوعات مهم دیگری همچون بیداری اسلامی، سفر رییس جمهوری به لبنان و برخی مراسم‌های مذهبی و سنتی در ایران پرداخته شده است.

این فیلم از تولیدات موسسه رسانه های تصویری است.

کد مطلب 1505471

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