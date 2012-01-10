مونا زندی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه بر اساس کتاب "من او را دوست داشتم" نوشته آنا گاوالدا توسط رضا گوران به نگارش در می‌آید و من به‌عنوان کارگردان در این کار حضور دارم.

وی افزود: نمایشنامه اوایل بهار سال 91 آماده خواهد شد و بعد از آن برای اجرا تصمیم‌گیری می‌کنیم. هم اکنون در مراحل شکل‌گیری ابتدایی نمایشنامه هستیم. این کار دو پرسنوناژ دارد که به‌زودی بازیگران ان انتخاب می‌شوند.

زندی درباره همکاری با گوران گفت: متن این نمایشنامه احتیاج داشت یک زن و مرد در کنار یکدیگر همکاری کنند زیرا فضای داستان می طلبید که بخشی از متن میان گفت‌وگوهای نویسنده و کارگردان شکل بگیرد. پیش از این کارهای رضا گوران را در تئاتر دیده بودم و علاقه داشتم با وی همکاری کنم.

وی ادامه داد: من این کتاب را حدود یک سال و نیم پیش خوانده بودم و قصد داشتم بر اساس آن یک فیلم سینمایی بسازم. اما با توجه به شرایط فعلی سینما امکان کار روی چنین متن‌هایی نیست. به همین دلیل احساس کردم با تغیراتی می‌توان از آن یک نمایشنامه نوشت. خوشبختانه رضا گوران نیز پیش از من کتاب را خوانده بود و علاقمند بود تا بر روی آن کار کند. بعد از یک ملاقات این همکاری شکل گرفت.

وی درباره دوری خود از فضا سینما گفت: من سینما را رها نکردم. در سال‌های اخیر به نظر من تئاتر موقعیت درخشانی پیدا کرده است. امیدوارم این فضا ادامه پیدا کند. برایم جذاب بود که در تئاتر هم تجربه‌ای داشته باشم زیرا این فضا بی‌ربط به سینما نیست. فکر می‌کنم پل‌هایی بین این دو هنر وجود دارد.

کارگردان "عصرجمعه" افزود: همانطور که دیده می‌شود امروزه در تئاترهای مدرن المان‌هایی از سینما وارد شده‌است. من در چند سال اخیر بیشتر تئاترهای خوبی را دیده‌ام. سال گذشته که داور جشنواره «مونولیو» بودم، بیشتر با فضای تئاتر از نزدیک آشنا شدم.

رضا گوران تاکنون نمایش‌های "یرما"، "داستان یک پلکان"، "ابرهای پشت حنجره" و... را به صحنه برده‌است و جوایزی را دریافت کرده‌است. مونا زندی نیز "عصرجمعه" را به‌عنوان اولین فیلم سینمایی خود ساخت که با اسقبال جشنواره‌های داخلی و خارجی روبرو شد.