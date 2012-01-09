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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

نیکبخت در گفتگو با مهر:

بیمارستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی در دهه فجر افتتاح می شوند

بیمارستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی در دهه فجر افتتاح می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بیمارستان شهرستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی از جمله پروژه هایی هستند که در ایام دهه فجر افتتاح خواهند شد.

دکتر محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: این دانشگاه پروژه های بسیاری برای افتتاح در دهه فجر دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: بیمارستان شهرستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی از جمله پروژه های ما هستند که در ایام دهه فجر افتتاح خواهند شد.

نیکبخت تاکید کرد: برای احداث استخر دانشگاه که با یک هزار و 250 متر مربع در بلوار پرستار روبه روی بیمارستان امام رضا (ع) واقع است، مبلغ 7.6 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تجهیز و راه اندازی بیمارستان کنگاور ازجمله پروژه هایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
 

کد مطلب 1505477

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