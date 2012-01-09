بیمارستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی در دهه فجر افتتاح می شوند

دکتر محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: این دانشگاه پروژه های بسیاری برای افتتاح در دهه فجر دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: بیمارستان شهرستان کنگاور و استخر دانشگاه علوم پزشکی از جمله پروژه های ما هستند که در ایام دهه فجر افتتاح خواهند شد.
نیکبخت تاکید کرد: برای احداث استخر دانشگاه که با یک هزار و 250 متر مربع در بلوار پرستار روبه روی بیمارستان امام رضا (ع) واقع است، مبلغ 7.6 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تجهیز و راه اندازی بیمارستان کنگاور ازجمله پروژه هایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
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