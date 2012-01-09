ارتقا گمرک زنجان عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان زنجان با بیان اینکه گمرک زنجان به دنبال تحقق صادرات 500 میلیون دلاری در سالجاری است، گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده انتظار داریم تا پایان سال به این مهم دست یابیم.
همچنین مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به صادرات حدود یک میلیارد دلاری صنایعدستی استان در سال گفت: صادرات صنایعدستی استان بهصورت غیررسمی انجام میشود و آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد.
یحیی نقیزادهمحجوب افزود: در حال حاضر در 67 رشته شاهد تولید صنایعدستی هستیم که 3 هزار و 554 نفر مشغول به این کار هستند.
وی با بیان اینکه 2 درصد از ارزش صادرات استان مربوط به صدور صنایعدستی به خارج از کشور است افزود: کیفیسازی در امر صادرات صنایعدستی بسیار مهم است و این نکته باید مدنظر قرار گیرد.
نقی زاده با بیان اینکه بستهبندی مطلوب در صدور صنایعدستی حائز اهمیت است، گفت: متأسفانه در این رابطه نقصهایی وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم و در این رابطه اولین جشنواره بستهبندی سوم اسفندماه در زنجان برگزار خواهد شد.
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