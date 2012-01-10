مخالفت یونانیها با لایحه پارلمانی ساخت مسجد آتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، براساس گزارشهای مطبوعات یونانی، این گروه مخالف ساخت مسجد، درخواستی را به شورای دولتی ارسال کرده اند که این درخواست از سوی متروپلیتن سرافیم کلیسای ارتدکس یونان، یک استاد دانشگاه، چند افسر نیروی دریایی، پنج ساکن محله ای که پیش بینی شده مسجد در آن بنا شود امضا شده است.

در این درخواست ادعا شده ساخت مسجد نقض قانون اساسی است و می تواند به وحدت ملی صدمه وارد کند. همچنین مسئله بودجه ساخت این مسجد در حالی که یونان در بحران مالی شدیدی فرورفته نیز مطرح شده است.

متروپلیتن سرافیم از شخصیتهای کلیسای ارتدکس یونان است که برای داشتن دیدگاه های راستگرای افراطی خود مشهور است پارلمان یونان را برای تصویب این لایحه محکوم کرد.

این لایحه در سال 2006 تحت حاکمیت حزب نیودموکراسی تصویب شد. بحثها برسر ساخت این مسجد در ماه نوامبر پس از این که دولت متعهد شد این پروژه را تا بهار 2012 به اتمام می رساند بار دیگر برسر زبانها افتاد.

اگرچه شهرداری آتن مجوز لازم را برای ساخت این مسجد در سال 2006 ارائه داد اما این پروژه در نتیجه مقاومتهای مداوم به تعویق افتاد. افسران نیروی دریایی با اختصاص پایگاه متروک خود برای ساخت این مسجد مخالفت کرده اند.

درمیان اعضای اتحادیه اروپا آتن تنها پایتختی است که بدون مسجد مانده است و تا کنون مسلمانان یونان از مساجد موقتی، زیرزمینها و انبارهای قدیمی برای اقامه نماز استفاده کرده اند.

