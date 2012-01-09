اجرای طرح جامع شهری در 8 شهر آذربایجان غربی

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شهرهای ارومیه، خوی، بوکان، مهاباد، میاندوآب، سلماس، نقده و ماکو شامل این طرح هستند، افزود: از این تعداد، طرح جامع تجدید نظر شهرهای ارومیه و مهاباد در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب نهایی رسیده است.

وی ادامه داد: طرح جامع تجدید نظر خوی در مرحله طرح در شورایعالی و طرح جامع تجدید نظر نقده در مرحله تجزیه و تحلیل وضع موجود با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و طرح جامع تجدید نظر شهرهای بوکان و میاندوآب اخیرا عقد قرارداد شده است.

محبت خواه اظهارداشت: طرح جامع شهرهای پیرانشهر، اشنویه، تکاب، سیه چشمه، تازه شهر قوشچی، شوط، فیرورق، نوشین شهر و قطور، دیزج دیز و سرو در دست تهیه بوده که از این تعداد طرح جامع تفصیلی شهر قوشچی تنفیذ شده و طرحهای جامع شهرهای پیرانشهر، اشنویه، تکاب، سیه چشمه و تازه شهر در مرحله تنفیذ نهایی از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است.

وی تعداد کل پروژه های مسکن مهر در استان آذربایجان غربی را بالغ بر 31 هزار و 218 پروژه دانست و افزود: تعداد تعاونیهای مسکن مهر 22 هزار و 406 واحد مسکونی، خود مالکین و اضافه اشکوب 6 هزار و 285 واحد، سه جانبه 852 واحد و چند خانواری یک هزار و 675 واحد است.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی میزان کل تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در استان را 3051 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان 2900 میلیارد ریال از بابت تسهیلات ساخت و مبلغ 151 میلیارد ریال دیگر نیز از بابت تسهیلات آماده سازی است.

محبت خواه، وجود معارض در زمینهای واگذاری، عدم آشنایی شرکتهای تعاونی با قوانین و ضوابط ساخت و ساز و عدم همکاری ادارات و شهرداریها را از اهم مشکلات پیش روی مسکن مهر استان برشمرد و افزود: با پیگیری این اداره کل در حال حاضر مشکل معارضین حل شده و با برگزاری جلسات مشترک با شرکتهای تعاونی فعالیت کارگاهی پروژه ها افزایش یافته و روند عملیات اجرایی آنها تسریع یافته است.

وی، تعداد ثبت نام کنندگان مسکن مهر در استان آذربایجان غربی را 33 هزار نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون 25 هزار واحد به متقاضیان تخصیص داده شده و تعداد 265 قطعه زمین به 291 خانوار واگذار شده است.