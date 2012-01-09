طرح جامع 23 امامزاده خراسان جنوبی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهارداشت: عمران و آبادانی امامزادگان از جمله اولویت های این اداره کل است و برای تعمیر و تجهیز امامزادگان استان، مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم، همکاری هیأت امنا و همدلی مسئولان دستگاه های اجرایی لازم و ضروری است.

وی گفت: 40 درصد از درآمد حاصله از بقاع متبرکه در سال باید صرف امور عمرانی، 20 درصد در امور فرهنگی و مابقی نیز در امور مدیریتی و تجهیزاتی همان بقعه هزینه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از تغییر نام آستانه مبارکه شهدای دره شیخان بیرجند به آستانه مبارکه شهدای باقریه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نام مشهور دره شیخان مناسب فضای فرهنگی بقعه و شهرستان بیرجند نیست و با توجه به کتب تاریخی که بیان می دارند تعداد 70 نفر از فرزندان امام محمد باقر(ع) در این مکان مدفون هستند و تعبیر به شهدای باقریه شده است این مکان شریف به آستانه مبارکه شهدای باقریه تغییر نام می یابد.

وی افزود: طرح جامع آستانه مبارکه شهدای باقریه در اواخر سال 89 مصوب شد و اجرای کامل این طرح نیازمند 300 میلیارد ریال اعتبار است.

وی با اشاره به طرح جامع این آستانه مبارکه گفت: این طرح دارای شش بخش است که بخش اول فضای زیارت است که شامل گنبد خانه، شبستان آقایان، شبستان بانوان، کفشداری برادران و خواهران، اتاق صوت، انبار، وضوخانه روباز، گلدسته و ضریح به مساحت پنج هزار متر مربع است.

حجت الاسلام گرایلی بخش صحن و سرای طرح را شامل فضای سبز، آبنما صحن فراغتی، صحن زیارت، گلدسته، اطلاعات و نگهبانی به مساحت 18 هزار متر مربع عنوان کرد.

وی فضای خدماتی و پذیرایی را شامل سالن پذیرایی، فضای سنتی، آشپزخانه، انبار مواد غذایی، سردخانه، شستشوی ظروف، انبار ظروف، سلف سرویس غذاخوری، پذیرش، بوفه و واحدهای تجاری به مساحت هزار متر مربع عنوان کرد.

حجت الاسلام گرایلی گفت: فضای اقامتی شامل اقامت جمعی، سوئیت اقامتی، لابی، راهرو، تراس، انبار و فضای تفریحی را به مساحت هزار و 500 متر مربع شامل می شود.

مدیرکل اوقاف استان گفت: کنترل و پذیرش، سمعی و بصری و نمایش فیلم، مخزن فیلم، کلاس های آموزشی، سالن کتابخانه، اتاق مجلات و نشریات، پذیرش و امانات، مخزن کتاب، مدیریت فرهنگی و پایگاه بسیج، سالن نمایش و اجتماعات، فضای نمایشگاهی، آرشیو و انبار به مساحت هزار متر مربع در قالب فضای فرهنگی قرآنی است.