دومین کنفرانس مدیریت انرژی ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر شدت متوسط مصرف انرژی در جهان 189.7 تن معادل نفت خام بوده و این در حالی است که نرخ مصرف انرژی در ایران 863.9 یعنی حدود چهار برابر میزان جهانی است.

در شرایط فعلی سالانه حدود 624 میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات و هدر روی انرژی در ایران حاصل می‌شود که اتلاف این حجم از حاملهای مختلف انرژی با احتساب نفت خام بشکه ای 80 دلار به بیش از 50 میلیارد دلار در سال می رسد.



مطالعات انجام گرفته نشان می دهد سالانه بیش از 14 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش یک میلیارد و 445 میلیون دلار انرژی در صنایع کشور اتلاف می شود همچنین سالانه 211 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش تقریبی 21.1 میلیارد دلار (هر بشکه 100 دلار) در بخش ساختمان هدر می رود.



بر این اساس طراحی، تدوین و ارائه مدل‌های جدید صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنایع عمده، نیروگاهها و ناوگان حمل و نقل کشور ضروری به نظر می رسد.



با مشارکت وزارت نفت و نیرو، دومین کنفرانس مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی ایران امروز 20 دی ماه به مدت 2 روز به میزبانی تهران آغاز به کار کرد. تعامل دو سویه جهاد اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و فرصت‌های پیش رو برای فعال شدن شرکتهای خدمات انرژی از مهمترین محورهای این گردهمایی 2 روزه است.



از سوی دیگر ارائه راهکارهای اجرایی مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در بخش صنایع انرژی بَر و معادن، تعیین استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سوختهای جایگزین و مدیریت بار، تولید همزمان سرما و گرما، تولید پراکنده انرژی از دیگر محورهای این کنفرانس است.