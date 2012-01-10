ساخت دوربینهای تحقیقاتی برای جانوران قطب شمال توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری - مخترع، مبتکر، محقق و طراح ایرانی و فارغ التحصیل رشته الکترونیک از دانشگاه جان هاپکینز، از پانزده سال پیش همکاری خود را با موسسه National Geographic در زمینه طراحی و ساخت دوربین های تخصصی برای انجام پروژه های تحقیقاتی بر روی حیوانات آغاز کرد.



در این همکاریها با طراحی و ساخت دوربین های زیر آبی، در اجرای پروژه های تحقیقاتی زیست شناسی فراوانی با این موسسه مشارکت داشته است. وی در حال حاضر با تاسیس شرکت تحقیقاتی اقدام به طراحی و تولید دوربینهای مخصوص نصب روی بدن حیوانات کرده است.

به گفته وی برخی از داده های به دست آمده از دوربین های نصب شده منجر به اثبات نظریه و در برخی موارد منجر به تغییر قوانین در زمینه زمان صید حیوانات قطب شمال شده است.



همکاری محقق ایرانی در پروژه های زیست شناسی جهانی



مهدی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های خود در سازمان نشنال جئوگرافی، گفت: در این همکاری اقدام به طراحی و ساخت دوربین هایی برای تحقیقات دانشمندان و محققان برای نصب بر روی حیوانات کردم تا بتوانیم از نحوه زیست، تغذیه، جفت گیری و حیات آنها اطلاعات دقیق تری به دست آوریم.



وی با بیان اینکه این دوربین ها تا کنون بر روی 50 حیوان مختلف نصب شده است، یادآور شد: به منظور مطالعه شرایط زیست جانوران دوربین های طراحی شده بر روی انواع کوسه، نهنگ، شیردریایی، خرس، انوع ماهی، شیر، لاک پشت، گوزن شمالی (Caribou)، کفتار، عقاب و پنگوئن نصب شده است.



این محقق ایرانی نشنال جئوگرافی با اشاره به مشکلات بررسی حیات حیوانات، اظهار داشت: در این تحقیقات لازم بود که بدون تاثیر بر محیط زیست حیوانات از زندگی آنها تصویر برداری می شد. هر چند که حدود 40 سال است که اطلاعات زیادی در مورد رفتار و حرکت حیوانات جمع آوری شده ولی‌ بدون تصویر مرتبط، بسیاری از پرسشهای محققان بی پاسخ مانده است.



پروژه های مطالعاتی دلفین ها



بختیاری تحقیق بر روی انواع دلفین و کوسه را از پروژه های تحقیقاتی در این موسسه ذکر کرد و اظهار داشت: دوربین هایی که بر روی کوسه و دلفین ها نصب شد، متفاوت تر از سایر دوربین های عرضه شده بود. این دوربین ها کوچکتر و سبک تر طراحی شده تا این جانداران بتوانند به راحتی به زندگی‌ عادی خود باز گردند.







وی با اشاره به مشخصات دوربین های طراحی شده در این پروژه تحقیقاتی، یادآور شد: این دوربین ها قادر به ارائه اطلاعاتی در زمینه تعداد ضربان قلب دلفین و کوسه، میزان انرژی استفاده شده، میزان غذای مصرفی و رشد این جانوران هستند.