به گزارش خبرگزاری مهر، قربان محمدی در پنجمین نشست مدیران انجمن خیرین مسکن‌ساز و دفاتر مشارکتهای مردمی حساب 100 امام (ره) با تاکید بر ضرورت ساخت سرپناهی مناسب برای محرومان نیازمند فاقد مسکن با کمک خیرین، گفت: ساخت مسکن برای محرومان، مشارکت خیرین را می طلبد که راهکار‌های جذب خیرین را باید پیدا و نسبت به رفع محرومیت تلاش کرد.



به گفته وی، با همکاری بنیاد مسکن شهرستانها برای تامین زمین و جذب تسهیلات بانکی برای مساعدت و جذب خیرین، مسکن محرومان در روستاهای استان آذربایجان شرقی احداث می‌شود.



محمدی تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که نیم درصد سودهای بانکی کشور که برای تامین مسکن به محرومان و بی‌سرپناهان به حساب 100 امام (ره) واریز می‌شود در خود آن استان هزینه شود.



رئیس هئیت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه هدف انجمن باید بسترسازی برای خانه‌دار شدن محرومان باشد، نبود برنامه مدون برای جذب خیرین را از ضعفهای انجمن دانست و ادامه داد: باید نگرش انجمن تغییر کند و به سمت جذب خیر و استفاده از توانمندیهای خیرین برای خانه‌دار کردن محرومان سوق یابد.



وی همچنین از برنامه ‌ریزی انجمن برای ساخت مسکن محرومان در روستاهای استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با همکاری بنیاد مسکن شهرستانها برای تامین زمین و جذب تسهیلات بانکی و همچنین دهیاری و شوراهای اسلامی روستاها برای مساعدت و جذب خیرین، مسکن محرومان در روستاهای استان احداث می‌شود.