مرکز "مهرورزان متین بهزیستی" در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه کاظمی افزود: با توجه به نیازها و ویژگیهای فرزندان در دوران نوجوانی و لزوم توجه به تفاوتهای عاطفی و توجه به نیازهای عاطفی آنان به دو گروه سنی تقسیمبندی شدند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: تقسیم فرزندان نوجوان بهزیستی به دو گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ سال به بالا موجب تأسیس مرکز جدیدی به نام مهروزان متین شد.
وی با اشاره به مهمترین برنامههای در نظر گرفته شده برای فرزندان بهزیستی، اظهار کرد: تحصیل و توجه به امر آموزش فرزندان، توجه به آموزش حرفه و مهارت به منظور کسب استقلال، توجه به آموزش مهارتهای اجتماعی فرزندان، توجه به طی دوره سربازی، فعالیتهای جسمی و همچنین آموزههای دینی و فرهنگی، از اولویتهای مهم و برنامههای پیشروی همه مراکز نگهداری فرزندان است.
کاظمی از انتقال پسران بالای ۱۵ به مرکز مهرورزان متین خبر داد و افزود: این مرکز به صورت یک مرکز غیردولتی با مجوزهای لازم تأسیس شده و در حال حاضر نیز ۱۵ نفر از پسران بهزیستی در این مرکز اقامت دارند.
وی یادآور شد: در حال حاضر شش مرکز نگهداری فرزندان بهزیستی در استان زنجان فعال است که ۷۰ کودک بیسرپرست و بدسرپرست را نگهداری میکنند.
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