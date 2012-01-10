لرستان مرکز اسناد تاریخی ندارد/ مهجوریت خاطرات در غبار بی توجهی

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی لرستان بیش از 100 قطعه عکس و سند با ارزش تاریخی شامل تصاویری از نمای قدیمی شهر خرم آباد و بروجرد، مشاهیر لرستان، برخی رویدادهای تاریخی، زندگی اجتماعی مردم، ایلات و عشایر لرستان، عقدنامه های قدیمی و اسناد و مکاتبات تاریخی برای اولین بار در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

دیدن تصاویری از 12 برجی که حصاری بر گرداگرد قلعه باستانی فلک الافلاک کشیده بود و امروز دیگر اثری از آنها نیست یادآوری کننده خاطراتی شیرین از روزهای کم نظیر بنای تاریخی مرکز لرستان بود.

نقش های ماندگار بر پیکر تاریخ دیار لرستان

تصاویر انگشتان معجزه گر زنان لر پشت دارهای قالی که نقش رشادت و مردانگی مردان دیار لرستان را بر دار قالی می بافند و زنان عشایری که پا به پای مردان برای نگه داشتن قامت زندگی تلاش می کنند تصاویری است که داشته ها و میراث فرهنگی این قوم را یادآوری می کند.

در میان این عکسها و تصاویر می توان از گذشته های مردم این دیار ردی جستجو کرد. ردی هر چند کوچک ولی خاطره انگیز و ماندگار؛ از تصاویر مسجد جامع بروجرد گرفته تا تصاویری از خیابانهای قدیمی خرم آباد، از زندگی ایلیاتی تا مراسم های مختلف در خرم آباد.

برخی از عکسهای به نمایش درآمده در نمایشگاه اسناد و عکسهای تاریخی لرستان

نکته ای که در بازدید از این نمایشگاه به ذهن هر لرستانی خطور می کند این است که چرا هنوز لرستان دارای مرکز مستقل اسناد و کتابخانه ملی نیست و آثار مربوط به این استان در مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در استان همدان نگهداری می شود.

پاسخ کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با این سوا خبرنگار مهر قابل تامل است.

وجود یک مرکز مستقل اسناد و کتابخانه ملی در لرستان ضروری است

حسن افشار که در حاشیه این نمایشگاه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اشاره به اینکه پنج استان بزرگ غرب کشور زیر نظر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور که مرکز آن در همدان است فعالیت می کنند، اظهار داشت: هر کدام از این استانها به تنهایی دارای غنای فرهنگی و تاریخی بسیار بالایی هستند.

وی با بیان اینکه وجود یک مرکز مستقل اسناد و کتابخانه ملی در هر یک از این استانها ضروری است، یادآور شد: اسناد و شواهد تاریخی پنج استان لرستان، کردستان، ایلام، همدان و کرمانشاه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور نگهداری می شوند.

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ادامه داد: وجود یک مرکز مستقل در هر یک از این استانها موجب جمع آوری بیشتر اسناد، ارتباط بهتر با مجموعه داران و ارائه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی و نمایشگاهی بهتر به مردم می شود.

مسئولان لرستان همت به خرج دهند

افشار با اشاره به اینکه مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور تاکید دارد که یک مرکز مستقل برای هریک از این استانها ایجاد شود، افزود: اجرا شدن این امر مستلزم همت مسئولان استانی به ویژه استاندار و نمایندگان است.

وی تاکید کرد: پیگیری یک طرفه این امر از سوی مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور به نتیجه نمی رسد و نیازمند همکاری مسئولان در استانها است.

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به اینکه آماری از تعداد مجموعه داران در استان لرستان وجود ندارد تصریح کرد: به جرات می توان گفت که در تمام خانواده های لرستانی اسناد، نسخ و عکس های قدیمی وجود دارد.

افشار با بیان اینکه در تمام خانه های لرستان تعدادی اسناد تاریخی وجود دارد افزود: اگر این اسناد جمع آوری شوند منبع عظیمی از اطلاعات را برای پژوهشهای تاریخی فراهم می کنند.

مجموعه داران برای حفظ میراث لرستان همکاری کنند

وی ادامه داد: تنها در یک نمونه از ارتباطاتی که با مجموعه داران لرستانی داشتیم بیش از 10 هزار برگ سند تاریخی در مجموعه های این شخص وجود داشت.

افشار با بیان اینکه ما از این افراد درخواست می کنیم که به خاطر حفاظت از این اسناد و جلوگیری از نابودی آنها، مدارک و شواهد تاریخی را که در دست دارند به مرکز تحویل دهند افزود: مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور کپی از تمامی اسنادی را که تحویل دهند به مجموعه داران می دهد.

وی با تاکید بر اینکه اسنادی که تحویل داده شوند به اسم خود این افراد به نمایش گذاشته می شوند یادآور شد: جمع آوری این اسناد باعث معرفی هرچه بهتر تاریخ و فرهنگ لرستان می شود.

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با تاکید بر اینکه مجموعه داران نمی توانند اسناد قدیمی را چه به صورت موردی و چه کلی نگهداری کنند تصریح کرد: اگر این اسناد به صورت اصولی نگهداری نشوند اسیدی و قارچی شده و دچار پوسیدگی می شوند.

مجموعه داران در حال از بین بردن اسناد و شواهد تاریخی مهم هستند

افشار افزود: مجموعه داران باید بدانند که در دنیا تنها یک نمونه از این اسناد وجود دارد و آن هم در دست این اشخاص است و نباید از بین بروند چرا که متعلق به تمام مردم ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون هیچ یک از مجموعه داران لرستانی حاضر نشده اند اسنادی را که در دست دارند در اختیار ما قرار دهند یادآور شد: نگهداری از این اسناد یک کار اصولی است و خود افراد نمی توانند این کار را انجام دهند.

افشار با بیان اینکه نگهداری اصولی این اسناد هزینه زیادی دارد و تهیه یک فضای استاندارد برای این اسناد هزینه بر است ادامه داد: مجموعه داران عمدا یا سهوا در حال از بین بردن اسناد و شواهد تاریخی مهم هستند.

تنها راهکار اساسی...

کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با تاکید بر اینکه تنها راهکار اساسی برای رفع این مشکلات وجود یک مرکز مستقل اسناد و کتابخانه ملی در لرستان است، اظهار داشت: چون در این مرکز نیروهای بومی فعالیت می کنند و با حساسیت های استان آشنایی دارند می توانند ارتباطات خوبی را با مجموعه داران برقرار کنند و از این طریق اسناد را در یک مرکز استاندارد نگهداری کنند.

وی با بیان اینکه اگر مجموعه داران اطمینان پیدا کنند که اسناد در یک مرکز مناسب و قابل دسترس نگهداری می شوند اسناد را تحویل می دهند یادآور شد: مجموعه داران نیز در کنار این مرکز می توانند همکاری کنند و به عنوان یک عضو افتخاری به ترویج و اشاعه فرهنگ و تاریخ لرستان کمک کنند.

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گزارش: زهرا حسینی