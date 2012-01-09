اختصاص وام 100میلیون تومانی به بازی سازان رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علیزاده در اولین نشست خود با انجمن بازی سازان ایران از اختصاص وام 100 میلیون تومانی به فعالان این بخش خبر داد و گفت: این مرکز درصدد است با تمام قوای خود، در راستای حمایت از اهداف بازی سازان برای تولید بازی های مناسب گام های موثری بردارد.

وی با اشاره به ارزیابی بازار بازی های رایانه ای در کشور گفت: برخی از فعالان در این حوزه نگاه بیمارانه نسبت به تولید بازی دارند چرا که برای تولید نرم افزار باید مطالعات فرهنگی، اقتصادی و شناسایی بازار صورت گیرد و تنها تولید و عرضه نرم افزار نباید مدنظر قرار گیرد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: خوشبختانه برغم نوپا بودن این بخش، بازی سازان تاکنون اقدامات چشمگیری را در تولید بازی انجام داده اند و همچنین توانسته اند تعاملات خوبی با سایر فعالان در کشورهای خارجی داشته باشند.

علیزاده یکی از اقدامات این مرکز را تسهیل فرایندهای حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این مرکز درصدد است با تمامی قوا به بخش خصوصی برای توسعه و تولید محتوای دیجیتال از جمله تولید بازی کمک کند.