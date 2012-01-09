سقف تسهیلات مسکن مهر دهلران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده گفت: با توجه به بازدید مهرماه سال جاری وزیر راه وشهر سازی از مسکن مهر دهلران این مجوز افزایش تسهیلات صادر شده است.

وی گفت: این افزایش شامل تعاونیها و پیمانکارانی است که در عملیات اجرایی پروژه تسریع و از طرفی متقاضیانی است که در پرداخت سهم خود مشارکت کنند.

فرماندار دهلران افزود: شهر مرزی موسیان ازجمله شهرهای کمتر از 20هزار نفر جمعیت استان ایلام است که عملیات اجرایی طرح مسکن مهر به منظور تامین مسکن افراد فاقد منزل مسکونی در آن اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح در اول فروردین ماه سال 1389در زمینی به مساحت پنج هکتار و در قالب 139بلوک آغاز شده است.

علیزاده تصریح کرد: 278 واحد مسکونی به صورت دو طبقه در این سایت احداث شده است.

فرماندار دهلران افزود: سایت مسکن مهر شهر موسیان هم اکنون از پیشرفت فیزیکی بیش از 55 درصد برخوردار است.

