شهید و زخمی شدن 12 زائر/طرح رفاهی ویژه بغداد در آستانه اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی اعلام کرد یک بسته انفجاری امروز در جنوب بغداد منفجر شد.

افراد مسلح ناشناس صبح امروز این بمب را در مسیر بغداد و کربلای معلی در منطقه "المحمودیه" کار گذاشته بودند که پس از انفجار به شهادت یک زائر و زخمی شدن 11 نفر منجر شد.

خبر دیگر اینکه استاندار بغداد در بیانیه ای از یک طرح امنیتی برای رفاه حال زائران حسینی در آستانه اربعین خبر داد. به موجب این طرح 118 سرویس بهداشتی صحرایی و 20 مخزن آب آشامیدنی در بغداد و مسیرهای منتهی به کربلای معلی وضع خواهد شد.

توزیع مواد غذایی، پتو و دیگر وسایل گرمایشی به کاروانهای حسینی از دیگر خدمات رفاهی مختص زائران در ایام عزاداری اربعین حسینی خواهد بود.

همچنین به موجب این طرح، پس از پایان مراسم اربعین 51 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به بغداد در نظر گرفته خواهد شد و نیروهای امنیتی تامین امنیت زائران را بیش از پیش برعهده خواهند داشت.

شنبه دهم ماه صفر مصادف است با اربعین حسینی که بسیاری از زائران از شهرهای مختلف عراق با پای پیاده خود را به کربلای معلی می رسانند.