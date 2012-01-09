کروبی در استخر آکادمی المپیک/ بازداشت گروهی از مدیران دولتی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 19 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

سناریوی جریان انحرافی برای تفرقه در مجلس

سایت خبری جهان نوشت : جریان انحرافی در تلاش است تا با ایجاد تاخیر در ارائه لایحه بودجه 1391 و ارسال آن در هفته های منتهی به انتخابات، موجبات اختلاف و تفرقه را در درون مجلس فراهم کند. هدف جریان انحرافی از ایجاد تفرقه در مجلس، ارسال این پیام به جامعه در روزهای منتهی به انتخابات است که مجلس فعلی محل دعوا و جار و جنجال است ، تا بدین وسیله قوه مقننه را ناکارآمد نشان دهد .

دست برتر ایران در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری فارس ،پایگاه مطالعاتی گلوبال ریسرچ با اشاره به رویارویی احتمالی ایران و آمریکا در تنگه هرمز تصریح کرد ایران از دست برتر در این تنگه برخوردار است و ۲۰ هزار نظامی آمریکایی در روز نخست جنگ با ایران کشته می شوند.این گزاش افزود: علیرغم حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز، به دلیل نوع جغرافیای خلیج فارس و توانایی نیروهای دریایی ایران در تسلط بر این پهنه آبی، منافع آمریکا در این منطقه در معرض خطر قرار دارد.

کروبی در استخر آکادمی المپیک

باشگاه خبرنگاران در خبری آورده : در هفته گذشته شاهد بودیم برخی کاربران سایت های ضدانقلاب ، عکسهای کروبی از متهمان اصلی فتنه 88 را در هنگام ورود به استخر" آکادمی المپیک " در تهران ، منتشر کرده اند. کاربر مورد اشاره که این تصاویر را با دوربین موبایلش ثبت کرده، از حضور کروبی در آن محل که تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته ، بسیار ذوق زده نیز شده است! وی نوشته است :" امروزظهر جلوی استخر آکادمی المپیک مهدی کروبی رو از نزدیک دیدم. اصلا باورم نمی شد ، با یک فضای امنیتی خاصی اومده بود استخر، تازه یک سانس کامل رو براش قرق کرده بودند!"

داود احمدی نژاد:شکایت مشایی راه به جایی نمی برد

داود احمدی نژاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان این که وکیل مشایی از سوی موکل خود تاکنون از 18 نفر در دادگاه شکایت کرده که یکی از این 18 نفر من هستم ، گفت: آنها از من به اتهام تشویش اذهان عمومی در دادگاه شکایت کرده اند. وی با بیان این که آنها از طرح چنین شکایت هایی راه به جایی نخواهد برد ، افزود: وکیل به اتهام تشویش اذهان عمومی نمی تواند در دادگاه علیه افراد شکایت طرح کند چراکه در این رابطه مدعی العموم باید ورود پیدا کند. وی افزود:تاکنون در سخنرانی های خود از هیچ گروه و شخصیتی نام نبرده ام و فقط به ارائه کد اکتفا کرده ام اما نمی دانم چطور آنها این گونه کد ها را به خود انتساب داده اند!



ایرانیان در بحرین، جرأت نزدیک شدن به سفارت ایران را ندارند

سایت خبری تابناک در خبری آورده : وضعیت برای ایرانیانی که ساکن بحرین هستند، یا کار و تجارتی دارند، به گونه‌ای است که آنان حتی نمی‌توانند برای کارهای اداری خود به سفارت ایران در بحرین مراجعه کنند، چرا که به محض اینکه ایرانیان به سفارت ایران مراجعه کنند، از سوی نیروهای امنیتی آل خلیفه مورد تعقیب و سرانجام دستگیری قرار می‌گیرند. در چنین حالتی ایرانیان بحرین جرأت نمی‌کنند به سفارت ایران در منامه نزدیک شوند و این از شگفتی‌های روزگار است. افزون بر این، ورود و خروج ایرانیان از این کشور به سختی صورت می‌گیرد و این حکومت وضعیتی را برای ایرانیان درست کرده است که آنان که در بحرین حضور دارند، اجازه خروج ندارند، مگر به ندرت و تحت شرایط خاص امنیتی و کسانی هم که پیشتر از بحرین بیرون رفته‌اند، حق ورود پیدا نمی‌کنند.

همسر شهید علی محمدی فتنه گران را ناکام گذاشت

به گزارش تعامل نیوز سایت جرس وابسته به فتنه گران در اقدامی غیر اخلاقی سعی داشت تا با ترتیب دادن مصاحبه ای با همسر شهید علی محمدی ضمن القای مطامع خود دردستگیری جاسوس موساد (قاتل شهید علی محمدی) و نقش اسرائیل در ترور ایشان را زیر سوال ببرد که با پاسخهای قاطع همسر شهید رو به رو می شود. ایشان ضمن تایید اعترافات پخش شده از جاسوس اسرائیل و نقش اسرائیل در ترور شهید علی محمدی از مسئولین امنیتی نیز به شدت ابراز رضایت می نماید و از اقدامات و زحماتشان تشکر می کند .

دستگیری گروهی از مدیران دولتی در ارتباط با مفاسد اقتصادی

سایت خبری سفیر نوشت : گروهی از مدیران اجرایی کشور در سطوح مختلف از روز گذشته تاکنون با حکم قضایی بازداشت شده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این مدیران دولتی در ارتباط با برخی از مفاسد اقتصادی و دور جدید برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی بازداشت شده‌اند. گفتنی است این افراد از نزدیکان به چهره مسئله‌دار دولت هستند.

پروژه رفع حصر کروبی کلید خورد!

سایت خبری ندای انقلاب با اشاره به تلاش برخی چهره های موثر سیاسی برای رفع حصر مهدی کروبی ،‌نوشت : طی روزهای اخیر برخی چهره های سیاسی برجسته متمایل به اصلاح طلبان طی دیدارهای مختلفی با بزرگان اصولگرا درخواستی را برای رفع حصر مهدی کروبی از سران فتنه طرح و بیان کرده اند! اخبار بدست آمده حکایت از آن دارد که رایزنی های فشرده ای در این زمینه صورت گرفته و علی رغم این که فتنه گران در تلاش مجدد برای احیای فتنه هستند این تلاش ها کاملا قابل تامل و با علامت سوال های فراوانی روبروست.

هزینه میلیاردی کاندیداهای انحرافی برای مجلس

به گزارش ندای انقلاب، آقای « ش » و «ح» که از بستگان لیدر جریان انحرافی بوده و حدود یک سال پیش از مسئولیت خود استعفا داده و در یکی از استانهای شمالی کشور کاندیدای مجلس شده اند با هزینه های میلیاردی خود را پیشاپیش پیروز انتخابات مجلس از این حوزه اعلام می نمایند.

تیم رالی نفتی هم آمد!

ندای انقلاب آورده: با حضور احمد قلعه بانی در شرکت ملی نفت ایران و همزمان ریاست فدراسیون اتومبیلرانی ، شنیده شده است که شرکت ملی نقت با صرف هزینه سنگین برای فصل بعدی یک تیم رالی تشکیل داده است که در تاریخچه این شرکت تاکنون چنین تیمی وجود نداشته است!

افزایش 700 میلیون دلاری بودجه نظامی رژیم صهیونیستی

باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت : بنیامین نتانیاهو در نشستی خبری اعلام کرد بودجه نظامی اسرائیل در سال 2012 حدود 700 میلیون دلار افزایش یافت. میزان افزایش بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در امسال شش درصد خواهد بود. اظهارات بنیامین نتانیاهو در این کنفرانس خبری درباره افزایش بودجه نظامی درحالی مطرح شده که وی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود بودجه نظامی این رژیم به علت اجرای برخی اصلاحات کاهش خواهد یافت.

نماینده های سوال کنندگان از رئیس جمهور انتخاب شدند

علی مطهری نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با جهان نیوز با اشاره به ارجاع طرح سوال از رئیس جمهور به شش کمیسیون تخصصی مجلس گفت:طراحان سوال از رئیس جمهور نمایندگان خود برای حضور در کمیسیونهای تخصصی جهت طرح سوال از رئیس جمهور را انتخاب و معرفی کردند.مطهری تصریح کرد: علی اکبر اولیا برای حضور در کمیسیون عمران، علیرضا محجوب برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، سید حسین دهدشتی برای حضور در کمیسیون اصل ۹۰ و غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران برای حضور در کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند. وی افزود: از آنجا که چهار سوال از ۱۰ سوال مطرح شده از رئیس جمهور به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شده برای طرح سوال در این کمیسیون، اینجانب و محمدتقی رهبر نماینده اصفهان انتخاب شدیم. همچنین چون ۲ سوال به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده، مصطفی رضاحسینی نماینده شهر بابک و حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب برای طرح سوال در این کمیسیون انتخاب شدند.