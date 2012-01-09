اخبار کوتاه ورزشی استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر مسابقات شنای کارمندان استان معرفی شدند.

در این مسابقات که به میزبانی دره شهر برگزار شد، ورزشکاران در رده سنی زیر 30 سال و بالاتر از 30 سال با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم دره شهر الف عنوان اول را از آن خود کرد.

تیم های دره شهر، ملکشاهی و ایلام به ترتیب عناوین اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز کارکنان دولت در استان را به خود اختصاص دادند.

در این رقابتها مصطفی رشید نهال، شهریار نعمتی و محمد ملکیان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

خبر دیگر اینکه یک دوره مسابقه فوتبال کارکنان ادارات برگزار شد.

دراین رقابتها تیمهای اداره ورزش و جوانان شیروان چرداول، دره شهر و آموزش و پرورش شیروان چرداول مقام های برتر مسابقات را کسب کردند.