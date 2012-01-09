هدف تیم فجر سپاسی پیروزی در بازیهای آینده است

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شناخت کامل و کافی از تیم نفت آبادان داریم و تمرینات مختلفی را بر روی نقاط ضعف آنان انجام داده ایم.

وی ادامه داد: نفت آبادان از تیمهای قدیمی و با سابقه فوتبال کشور است ولی با این وجود بازیکنان فجر با تمام توان در مقابل این تیم ظاهر خواهند شد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: تیم نفت را به طور کامل آنالیز کرده و از توان بازیکنان میانی آنان آگاهی داریم آما تنها برای کسب هر سه امتیاز این بازی وارد میدان خواهیم شد.

یاوری با اشاره به وضعیت بازیکنان تیم فجر نیز افزود: تمرینات متنوعی را طی هفته گذشته پشت سر گذاشته ایم و با آمادگی کامل در مقابل نفت آبادان حضور خواهیم یافت.

وی با بیان اینکه دوندگی بازیکنان حاضر در تیم باعث جبران کمبودها خواهد شد، گفت: توان اضافه کردن بازیکنان جدید به تیم را نداشتیم اما تلاش و خودباوری بازیکنان فعلی فجر باعث موفقیت در بازیهای آینده لیگ برتر می شود.