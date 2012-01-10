"تلاقی" در فصل "دمادم" به میانه راه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "تلاقی" شامل 11 فصل است که هر فصل دربرگیرنده پنج داستان 20 دقیقهای است و به تهیه کنندگی عباس رافعی توسط پنج کارگردان مختلف این مجموعه را میسازند.
"دمام" را رضا سبحانی کارگردانی میکند و نیمی از تصویربرداری آن در قم به پایان رسیده است و اکنون مرتضی شاه کرم، مجید زارع، مرجان بنی سعید، شروین مولائی و حسین چنگی به همرا بازیگران ثابت مجموعه تلاقی مقابل دوربین قرار دارد و سمیه شهرابی به عنوان منشی صحنه در این فصل فعالیت میکند.
"دمام" روایت بابا عبدو، مرد کهنسال از عربهای خوزستان است که به اتفاق دخترش جمیله و نوهاش جاسم، به قصد زیارت و ادای نذر راهی مشهد مقدس میشوند. بابا عبدو بخاطر کهولت سن و بیماریش توانائی کار کردن ندارد و شغل دمام سازیش را کنار گذاشته، اما آخرین دمامش را به نیت نذر و نواختن در شب تولد امام رضا(ع) با خود در این سفر همرا کرده است. دمام بابا عبدو گم میشود و...
تاکنون فصلهای "جهیزیه"، "در همین حوالی"، "در برابر باد"، "رو به آسمان"، "پاسگاه" و "مسافران" از مجموعه "تلاقی" تولید شدهاند.
مهدی فقیه، فاطمه طاهری، پریسا گل دوست، جمال خلیلی، ساناز زرین مهر، فربد تجویدی، روح الله سلطانی، ابراهیم ابراهیمی، منصوره ایلخانی، جواد میرزایی بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی را تشکیل میدهند.
"تلاقی" که برای شبکه یک سیما تولید میشود، درباره خانوادهای است که کاروانسرایی به آنها به ارث رسیده و این خانواده آن را به رستوران و مهمانسرا تبدیل میکنند.
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