دست هنرمند طبیعت در ساخت اشکال کیهانی/ حلقه های زحل و توفان مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله علمی نشنال جغرافی در ادامه انتشار تصاویری با موضوع "هنر طبیعت"، این بار به سراغ اشکالی رفته است که در دنیای سیارات در قاب تصویر پیشرفته ترین تلسکوپهای دنیا جاودانه شده اند.

توفان مشتری- این چرخ و فلکهایی که به نظر می رسند با آبرنگ نقاشی شده اند اطراف "لکه بزرگ سرخ"، فضایی روی سیاره مشتری را احاطه کرده اند



غول و کوتوله- تصویری از Io یکی از قمرهای مشتری

الیمپوس- کوه الیمپوس، کوه آتشفشانی غول پیکری به ارتفاع 27 کیلومتر که از سطح مریخ برآمده است

حلقه های زحل- میلیاردها ذره یخ و سنگ حلقه های زحل را ساخته اند

گرد و غبار مریخی- ذرات کوچکی از گرد و غبار، این حلقه های سرخ را بر روی مریخ به وجود آورده اند

گانیمید- در میان بیش از 60 قمر مشتری، گانیمید یکی از بزرگترین آنها است