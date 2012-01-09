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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات مشهد پایان یافت

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات مشهد پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات مشهد با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد، یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات در سالن دانش آموز مشهد با شرکت 269 بانوی ورزشکار برگزار و نفرات برتر در اوزان 9 گانه مشخص شدند.

در مرحله منطقه‌ای مقدماتی این مسابقات که در سطح مناطق 13 گانه برگزار شد، یک هزار و 500  نفر حضور داشتند که نفرات برتر به مرحله شهری راه یافتند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رقابت‌ها روز چهارشنبه 21 دی ماه جاری از ساعت 10 و 30 دقیقه در سالن دانش آموز واقع در بلوار امامیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1505553

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