تقویت مساجد بهترین راه مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی در نشست هم ‌اندیشی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آمل در کانون تخصصی فرهنگی و هنری سجادیه مسجد امام سجاد (ع) افزود: هر کاری از مسجد شروع شود، ماندگار و ثمربخش است.



وی گفت: بسیاری از کارشناسان رده بالای آمریکایی و استکباری فعالیت کانونهای فرهنگی مساجد را مزاحم خود می دانند که برای مقابله با اهداف دشمنان باید هوشیارانه عمل کرد.

فوقی ادامه داد: آنها از چند کانون فرهنگی و هنری مساجد، فیلمی را تهیه کرده و از یکی از شبکه‌ های ماهواره‌ای به تحلیل آن پرداختند و در انتها به این نتیجه رسیدند که کانونهای مساجد با فعالیتهایشان، مزاحم اهداف دشمنان هستند.



مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران، زادگاه انقلاب اسلامی ایران را مسجد دانست و عنوان کرد: رهبر انقلاب اسلامی در اجلاس 18، 19 و 20 نماز پیام مسجد را اعلام کردند و مسجد باید به طراز اسلامی خود برسد.

فوقی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور همیشه به شعار مسجد محوری اشاره دارد، گفت: نخستین حرکت پیامبر در هجرت از مکه به مدینه ساخت مسجد بود.



وی یادآور شد: مسجد مرکز ثقل و محور فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در صدر اسلام بوده و در روز غدیرخم پیامبر اسلام به جانشین خود امام علی(ع) توصیه کرد که اگر می‌خواهی غدیر ماندگار بماند حتما دست به احداث مسجد بزنید.