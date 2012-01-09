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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

فوقی اعلام کرد:

تقویت مساجد بهترین راه مقابله با جنگ نرم است

آمل - خبرگزاری مهر: مسئول کانو‌نهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران گفت: تقویت مساجد بهترین راه مقابله با جنگ نرم است که برای مقابله با اهداف دشمنان باید هوشیارانه عمل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی در نشست هم ‌اندیشی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آمل در کانون تخصصی فرهنگی و هنری سجادیه مسجد امام سجاد (ع) افزود: هر کاری از مسجد شروع شود، ماندگار و ثمربخش است.
 
وی گفت: بسیاری از کارشناسان رده بالای آمریکایی و استکباری فعالیت کانونهای فرهنگی مساجد را مزاحم خود می دانند که  برای مقابله با اهداف دشمنان باید هوشیارانه عمل کرد. 

فوقی ادامه داد: آنها از چند کانون فرهنگی و هنری مساجد، فیلمی را تهیه کرده و از یکی از شبکه‌ های ماهواره‌ای به تحلیل آن پرداختند و در انتها به این نتیجه رسیدند که کانونهای مساجد با فعالیتهایشان، مزاحم اهداف دشمنان هستند.
 
مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران، زادگاه انقلاب اسلامی ایران را مسجد دانست و عنوان کرد: رهبر انقلاب اسلامی در اجلاس 18، 19 و 20 نماز پیام مسجد را اعلام کردند و مسجد باید به طراز اسلامی خود برسد.
 
فوقی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور همیشه به شعار مسجد محوری اشاره دارد، گفت: نخستین حرکت پیامبر در هجرت از مکه به مدینه ساخت مسجد بود.

وی یادآور شد: مسجد مرکز ثقل و محور فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در صدر اسلام بوده و در روز غدیرخم پیامبر اسلام به جانشین خود امام علی(ع) توصیه کرد که اگر می‌خواهی غدیر ماندگار بماند حتما دست به احداث مسجد بزنید.
کد مطلب 1505560

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