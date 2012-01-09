تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار برای تامین علوفه دامهای عشایری ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه بررسی مشکلات و مسائل عشایر استان گفت: این اعتباردر سفر هیئت دولت به استان مصوب شد که وصول آن توسط مدیریت استان به صورت جدی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: احداث سازه های کوچک آب، فرهنگ سازی و ترغیب عمومی برای مصرف بهینه آب در راستای استفاده از تکنولوژی های مدرن و دور شدن از روشهای سنتی در این بخش خواهد بود.

اعلایی ابراز امیدواری کرد: طرحها و موضوعات در مبحث آب و علوفه و تأمین منابع آن برای بررسی، برنامه ریزی و تأمین اعتبارهای مورد نیاز ارائه شود.

کریمی مدیرکل عشایر و امور دام استان نیز از نیاز استان به 14 هزار تن جو با اعتبار بالغ بر 60 میلیارد ریال خبر داد و گفت: با توجه به تشدید خشکسالی در استان تخصیص اعتبار برای تأمین مواد اولیه کارخانه خوراک دام ضروری است.

